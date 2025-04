Home

Mercato delle auto elettriche: ecco le più richieste e vendute in Italia

Da molti anni il settore dell’automotive green ha avuto un’ascesa eccezionale. Sul mercato di oggi è possibile stilare non una classifica, ma una lista delle auto elettriche più acquistate dagli automobilisti italiani. Come vedremo, non c’è solo Tesla, ma molti altri brand si sono ormai diffusi nelle concessionarie di vendita sul territorio. Prima di prendere in considerazione i singoli modelli, sarà bene focalizzarsi su una differenza, che spesso crea molta confusione.

Cosa si intende per modello elettrico e modello hybrid

Nell’ambito dello sviluppo e della ricerca dei modelli green si possono, attualmente, distinguere due tipologie di modelli base. In circolazione, ci sono il modello ricaricabile elettricamente e quello, invece, che unisce l’alimentazione a benzina a quella elettrica. Fra le due modalità, peraltro, ci sono anche caratteristiche differenti, che riguardano l’autonomia del veicolo e la manutenzione dello stesso. Ogni maggiore approfondimento è possibile leggerlo in questo articolo .

Auto elettriche: ecco quelle di maggior tendenza in Italia

Chiarita questa differenza fondamentale, quali sono attualmente i modelli maggiormente graditi in Italia? Come anticipato non c’è solo Tesla, ma anche altre marche che hanno prodotto negli anni svariati modelli di auto elettriche efficienti, moderne e molto ricercate sul mercato automobilistico italiano.

Omoda 5 EV

Uno dei nuovi modelli che sta prendendo piede è Omoda 5 EV della casa automobilistica Omoda. Sedili rivestiti e sistemi di guida moderna sono solo alcune delle caratteristiche interessanti che sono testabili presso la concessionaria di riferimento a Napoli (Agnano) per i brand Omoda e Jaecco . A queste si aggiungano performance della batteria di alto livello: 450 km con un pieno di elettroni.

Tesla Model 3 e model Y

Parliamo di uno standard interessante che si avvicina molto a uno dei modelli più richiesti dagli italiani, ovvero Tesla Model 3, che ha già venduto 5.000 unità e che è una delle più attraenti per performance e prezzo. Dietro a questa macchina c’è, con qualche unità in meno, Tesla Model Y, che è sempre un SUV compatto molto spazioso e moderno.

Jeep Avenger

Altra auto molto gettonata è la Jeep Avenger, che recupera nel design la forma classica delle jeep americane, ma che è completamente elettrica. Poca l’autonomia, buono il prezzo e un po’ meno performante delle altre.

Volvo EX30

Sempre apprezzata è poi la Volvo. Il modello EX30 risulta essere uno dei più piccoli realizzati dalla casa automobilistica svedese. Si presenta con un aspetto interno molto minimalista, sensori di parcheggio e altri optional. Conserva un’autonomia inferiore ai 400 km, pur proponendo performance di guida e di accelerazione sempre di ottimo livello.

500e

Del made in Italy resiste, specie come city car la 500e. Piccolina, accessoriata e poco adatta ad uscire dall’area urbana, dove perde leggermente in autonomia. Infatti i test hanno garantito finora un’autonomia di 322 km circa.

Renault Twingo elettrica

Con prestazioni meno esorbitanti, ma prezzi molto più convenienti si colloca sul mercato delle auto green anche la Renault. Il suo modello esteticamente si presenta molto vivace ed è ricco di optional come è possibile leggere in questa scheda tecnica .

BMW IX 1

Infine chiudiamo la rassegna con una delle marche da sempre gradite agli italiani. Anche la nuova BMW IX 1 non ha deluso. Spazio per un viaggio comodo, impianto multimediale e optional a bordo. Se sei nel dubbio se acquistarla o meno, questa recensione può aiutare a schiarirti le idee.

