Livorno 16 dicembre 2024 Mister Green e Azzurra in azione a Levante: 18 chili di rifiuti via in due ore

Non si ferma la missione di Francesco Stefanini, noto ai più come Mister Green. La sua ultima impresa ecologica si è svolta domenica scorsa, con l’obiettivo di ripulire un’area critica della città.

Dopo aver trovato sacchi pieni di carta catramata il giorno precedente, Francesco si è imbattuto in una nuova scena sconfortante: una grande quantità di immondizia abbandonata tra il cordolo che delimita il parcheggio di via Gian Paolo Gamerra (zona Levante) e l’area verde sotto il cavalcaferrovia di via di Popogna.

Nonostante il dispiacere per lo stato in cui versa il luogo, Mister Green non si è abbattuto. Con il suo consueto spirito positivo, ha annunciato su Facebook un evento di pulizia per la domenica. All’appello, però, ha risposto una sola persona: Azzurra Gorlei. Una partecipazione ristretta, ma di qualità, dato che Azzurra si è subito rimboccata le maniche, armata di rastrello e buona volontà.

In due ore di lavoro, i due volontari hanno raccolto più di 18 chili di rifiuti, riuscendo a riempire tre sacchi, che verranno presto ritirati dall’AAMPS. “Non è stato facile, ma è stato bello. Abbiamo dedicato due ore alla natura, mica male!” ha commentato Francesco con la consueta determinazione che lo contraddistingue.

Un piccolo gesto, ma dal grande impatto simbolico, che ricorda l’importanza dell’impegno individuale e collettivo per preservare l’ambiente. Mister Green, ancora una volta, dimostra che la differenza si fa con azioni concrete, anche quando i numeri non sono dalla propria parte.

Ecco come si presentava l’area prima della pulizia nel video girato da Mister Green