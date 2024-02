Home

19 Febbraio 2024

Mister Green e il potere dell’esempio: residenti si mobilitano per l’ambiente

La svolta nella battaglia contro i rifiuti al parco di via delle Viole

Livorno 19 febbraio 2024 – Mister Green e il potere dell’esempio: residenti si mobilitano per l’ambiente

È fantastico vedere l’impegno di Mister Green, alias Francesco Stefanini, nel suo continuo lavoro per preservare e migliorare l’ambiente locale. Domenica scorsa, 18 febbraio, è tornato al parco pubblico di via delle Viole per proseguire il suo intervento nel fosso che separa l’area pubblica dalla superstrada. Questo canale, lungo diversi centinaia di metri, avrebbe dovuto essere pulito, ma invece si è rivelato un deposito di rifiuti, inclusi plastica, batterie di auto e altri materiali vari, nascosti tra sterpaglie e rovi.

Con grande determinazione, Mister Green ha trascorso l’intero pomeriggio a scavare con le mani tra le sterpaglie per portare alla luce non solo 7 chili e 150 grammi di plastica, ma anche un serbatoio abbandonato. La sua dedizione e il suo impegno nel ripulire l’ambiente locale sono davvero ammirevoli.

In questa occasione, alcuni cittadini residenti nella zona hanno avuto la possibilità di assistere al lavoro di Mister Green e si sono offerti di organizzare con lui nei prossimi giorni ulteriori uscite per continuare l’opera di pulizia. È un segno positivo vedere la comunità locale unirsi e sostenere l’impegno di Mister Green per un ambiente più pulito e sano.

Piano piano, il messaggio di Mister Green sta arrivando, ispirando azioni positive e promuovendo una maggiore consapevolezza sull’importanza della cura dell’ambiente

