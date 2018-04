Moby Prince, le cerimonie per l’anniversario

Loris Rispoli: “Dalla relazione della commissione di inchiesta sono emerse gravi responsabilità dell’armatore e dell’Agip Abruzzo che non era dove doveva, veniva da un luogo diverso e con un carico diverso. Navarma e Agip scrivono poco dopo un patto di non belligeranza. Poi la manomissione a bordo. Col lavoro della commissione è stata fatta luce, ma il lavoro continui: la magistratura deve riaprire inchiesta”. Circa la Capitaneria di Porto: “Se le persone erano vive, potevano essere salvate. In tal caso le responsabilità sarebbero gravissime. In Commissione sono state presentate foto taroccate. Le frasi pronunciate dall’ammiraglio albanese sono semplicente intollerabili”. Conclude Rispoli: “Altro che distratti dalla partita: sono state ammazzate140 persone. La storia del Moby Prince è stata oggetto di un lavoro svolto dai ragazzi dello Scientifico, tutti nati dopo il 1991: diventerà un testo teatrale, per non far dimenticare alle nuove generazioni cosa è accaduto”.

Filippo Nogarin: “Gli atti della Commissione potrebbero cambiare la verità dei fatti. Ci aspettiamo che la Magistratura avvicini il nuovo percorso a ciò che noi sentiamo sia la verità. Non bisogna spengere i riflettori: in Italia abbiamo tante situazioni senza colpevoli e questa può essere una ipotesi di scuola per altre realtà”.

Questo il programma del 10 aprile:

ore 11 – Fortezza Nuova: deposizione della corona presso il Monumento in ricordo delle vittime. Sarà scoperta anche la targa “ Il giardino della memoria”.

ore 12 – Cattedrale: funzione religiosa presieduta dal vescovo di Livorno

ore 15 – Palazzo Civico, Sala Consiliare: saluto del sindaco alle autorità e ai familiari delle vittime

ore 17 – Corteo da Piazza del Municipio al Porto (percorso: viale Avvalorati, piazza della Repubblica, via Grande, Porto Mediceo)

ore 17.45 – Andana degli Anelli: deposizione del cuscino di rose del Presidente della Repubblica e corona di alloro alla lapide commemorativa, lettura dei nomi delle vittime e lancio delle rose in mare.

Ore 21.15 – Chiesa di San Ferdinando – Concerto a cura dell’Associazione Polifonica “G. Monaco” con la Petite Messe Solennelle di G. Rossini.

Per la cerimonia delle ore 15 in sala consiliare è prevista la presenza di un numero massimo di cento persone; ovviamente sarà data la precedenza ai familiari delle vittime e alle autorità.

Il saluto del sindaco sarà trasmesso in diretta streaming e sarà possibile seguirlo anche in sala delle cerimonie (capienza massima 40 persone) dove sarà posizionato un apposito schermo.

Ordinanza di traffico

Per lo svolgimento delle iniziative relative al 27° anniversario del Moby Prince è stata emessa una ordinanza di traffico che prevede per la giornata di lunedì 10 aprile quanto segue:

– dalle ore 9 e fino al termine delle cerimonia (previsto per le ore 19.30) è previsto il divieto di sosta con rimozione forzata nella carreggiata principale di Viale Avvalorati (entrambi i lati) nel tratto compreso tra via Mons. Ganucci e via della Madonna, eccetto i veicoli di Autorità e delle Delegazioni dei Comuni partecipanti;

– dalle 17 per il tempo strettamente necessario al passaggio del corteo nel seguente itinerario è previsto il divieto di transito in piazza del Municipio, viale Avvalorati, piazza della Repubblica (nel tratto compreso tra viale Avvalorati e via Grande, via Grande (nel tratto compreso tra piazza della Repubblica e piazza Grande), piazza Grande, via Grande (nel tratto compreso tra piazza Grande e piazza Micheli), piazza Micheli (tratto che collega la piazza stessa con piazza dell’Arsenale (cosiddetto Ponte dei Francesi), piazza dell’Arsenale.

Info: Ufficio Gabinetto del Sindaco 05896/820261/542 mail: cerimoniale@comune.livorno.it www.comune.livorno.it