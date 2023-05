Home

28 Maggio 2023

Rosignano (Livorno) 28 maggio 2023 – Molestie sessuali sul treno, “atti vili nei confronti delle donne, ci auguriamo condanna esemplare”

La Segreteria della Lega di Rosignano ed il capogruppo in consiglio comunale Roberto Biasci commentano gli episodi di violenza avvenuti nei pressi della stazione di Rosignano Solvay alcuni giorni fa.

“Apprendiamo con soddisfazione dalla stampa che si è concluso con una prima condanna a 9 mesi per direttissima a carico del 32enne nigeriano, imputato per violenza a pubblico ufficiale, l’increscioso episodio verificatosi la scorsa domenica 21 maggio sul treno regionale Grosseto-Firenze, nei pressi della Stazione di Rosignano Solvay, quando le volanti della polizia sono dovute intervenire a seguito delle molestie denunciate da una ragazza” dichiara Cristina Viviani segretaria della Lega Rosignano.

“Oltre alla condanna a nove mesi di reclusione per violenza a pubblico ufficiale, con sospensione condizionale della pena; l’uomo verrà giudicato in separata sede per molestie sessuali, a seguito di stralcio del relativo procedimento penale; ci auguriamo pertanto che ci sia una condanna esemplare anche per questo capo d’imputazione” commenta la Segretaria della sezione di Rosignano.

“Ci preme sottolineare inoltre la nostra vicinanza alla ragazza per la vile aggressione subita, e la nostra piena solidarietà agli agenti del Commissariato per la violenza subita che ha provocato loro lesioni guaribili in 7 giorni” continua Cristina Viviani.

“E’ facilmente intuibile che queste aggressioni aggravano le pesanti carenze di personale nelle forze dell’ordine e, come i cittadini di Rosignano, dovremmo fare i conti con la possibilità di avere qualche pattuglia in meno nella vigilanza sulle strade del comune in questi giorni” dichiara Roberto Biasci, capogruppo della Lega in consiglio comunale a Rosignano.

“Come consigliere comunale continuerò a battermi nelle sedi istituzionali per tenere alta l’attenzione sul tema della sicurezza nel nostro comune, conscio del mandato chiaro e deciso che mi hanno dato i cittadini su questo tema, in particolare per evitare violenze di questo tipo, particolarmente vili, fatte nei confronti delle donne” sottolinea Biasci.

“Non possiamo esimerci dal constatare che questi fatti indicano, ove ce ne fosse ancora bisogno, il fallimento della politica delle porte aperte a tutti, e la necessità di una immigrazione regolamentata e controllata, che sia la premessa di una vera integrazione nel tessuto economico e sociale” conclude il Segretario della sezione di Rosignano Cristina Viviani

