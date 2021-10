Home

Montenero, ritrovata altra testa di gatto. E' paura per i gatti scomparsi

25 Ottobre 2021

Montenero, ritrovata altra testa di gatto. E’ paura per i gatti scomparsi

Montenero (Livorno) 25 ottobre 2021

Ieri mattina è stata ritrovata da due passanti un’altra testa di gatto in via delle Carmelitane,. La testa del felino era nella stessa zona di quella ritrovata una settimana fa.

Sul posto non vi è traccia di sangue, questo fa presumere che il gatto sia stato ucciso altrove e la testa abbandonata in seguito

Gli abitanti di Montenero sono impauriti, nella zona sono infatti scomparsi molti gatti e di questi non si sa più niente.

La paura che facciano la stessa fine dei due già ritrovati è molta

Il tam tam social non si ferma. “Massima allerta su Livorno in questo periodo di messe nere, non fate uscire i vostri MIAO. Occhi aperti. Un’altra testa di gatto trovata a Montenero, continuano a sparire troppi gatti”

