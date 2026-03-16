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Mr Green ancora in azione: oltre 14 chili di plastica raccolti in via Mogadiscio

Ambiente

16 Marzo 2026

Mr Green ancora in azione: oltre 14 chili di plastica raccolti in via Mogadiscio

Livorno 16 marzo 2026 Mr Green ancora in azione: oltre 14 chili di plastica raccolti in via Mogadiscio

Non si ferma l’impegno di Mr Green per l’ambiente. Dopo la pulizia dello Scoglio della Regina, la sua “missione” è proseguita anche nella giornata di domenica in via Mogadiscio, a Livorno, nella zona del parcheggio dove purtroppo la presenza di rifiuti continua a essere evidente.

In una giornata segnata dal vento, dal cielo coperto e da un’aria pungente, Mr Green ha deciso comunque di mettersi al lavoro per restituire dignità a un’area che, come racconta lui stesso, necessita ancora di tempo e di impegno per tornare completamente pulita.

Qualche tempo fa aveva promesso che entro questo mese la situazione sarebbe stata sistemata. Una promessa che resta, anche se oggi appare chiaro che servirà ancora qualche settimana di lavoro. La determinazione però non cambia: l’obiettivo è quello di riportare decoro e rispetto in una zona dove la plastica e i rifiuti continuano purtroppo ad accumularsi.

Anche questa volta il bilancio della giornata è concreto. Mr Green ha raccolto quattro sacchi di rifiuti, per un totale di 14 chili e 575 grammi di plastica tolti dall’ambiente.

Un risultato che dimostra come anche un gesto individuale possa avere un impatto reale. Sacco dopo sacco, rifiuto dopo rifiuto, il lavoro di Mr Green contribuisce a restituire bellezza a spazi naturali che spesso pagano il prezzo dell’incuria e dell’abbandono.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto anche ad Aamps, che ha fornito guanti e sacchi necessari per svolgere la raccolta in sicurezza e permettere che queste iniziative possano continuare.

La sua resta una battaglia silenziosa ma costante: quella contro la plastica e l’inquinamento, portata avanti con l’idea che ogni piccolo gesto possa fare la differenza per il futuro dell’ambiente.

Mr Green ancora in azione: oltre 14 chili di plastica raccolti in via Mogadiscio