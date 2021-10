Home

Multe alla Terrazza, tempi duri per i ciclisti e altri che non rispettano le regole

29 Ottobre 2021

Multe alla Terrazza, tempi duri per i ciclisti e altri che non rispettano le regole

. Livorno 29 ottobre 2021

In arrivo “tempi duri” per i ciclisti alla Terrazza Mascagni?

AC Livorno si domandava a proposito di mobilità, quante erano le multe a pedoni e biciclette, visto che nei rapporti di polizia municipale non ne trovava traccia. Oggi ha una risposta

Come possiamo leggere dalle scritte sul cartello in foto, l’area della Terrazza Mascagni è solo pedonale. Non ci si può andare in bicicletta, con i monopattini, con gli skateboard e con i pattini.

Un divieto quello alla Terrazza Mascagni dovuto alla sicurezza dei pedoni e dei bambini e al mantenimento in buono stato della pavimentazione della struttura. La Terrazza praticamente è un luogo dove puoi solo camminare per ammirare il mare.

Il cartello presente da decenni che indica la zona solo come pedonale è rimasto però inosservato. L’uso comune ma soprattutto l’impunità dovuta alla mancanza di controlli delle amministrazioni comunali che si sono susseguite nel tempo (se non con rarissime multe una tantum “ogni 10 anni”) hanno di fatto “autorizzato” un tipo di comportamento illecito.

Il 25 ottobre la polizia municipale è intervenuta sulla Terrazza Mascagni con un’opera di sensibilizzazione verso chi non rispettava il regolamento.

Il giorno seguente, il 26 ottobre sono scattate le multe. 14 persone hanno ricevuto un verbale da 50 euro di multa.

Questa operazione è avvenuta a seguito di un esposto di un cittadino che segnalava le molteplici irregolarità che si verificavano e la loro pericolosità nei confronti dei pedoni.

Tanto per rendersi conto del fenomeno, nelle immagini della galleria fotografica (immagini di archivio) si può vedere la situazione in una classica giornata festiva “anche non troppo soleggiata”. Tutte le foto sono state scattate nell’arco di una mezz’ora.

Queste 14 multe da 50 euro sono il frutto di un controllo dovuto ad un esposto di un cittadino, speriamo che non sia un controllo sporadico ma che continui nel tempo.

Se ci sono delle regole vanno rispettate da tutti ed anche chi va in bicicletta, sui pattini etc etc, deve essere multato se non le rispetta

