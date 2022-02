Home

Cronaca

Negozi di via Grande “Bua dell’orate” per i ladri, ennesimo furto

Cronaca

27 Febbraio 2022

Negozi di via Grande “Bua dell’orate” per i ladri, ennesimo furto

Nel centro senza vita i malviventi "sguazzano"

Livorno 27 febbraio 2022

Ennesimo furto nella principale via cittadina che di sera è ormai abbandonata dai livornesi ed è facile preda dei male intenzionati

Le attività presenti in via Grande sono diventate una vera e propria “Bua dell’orate” per i ladri

Per chi non è di Livorno, precisiamo che nel vocabolario della lingua labronica bua dell’orate (buca delle orate) sta ad indicare una situazione molto fortunata e fruttuosa. In questo caso per i ladri:

fortunata perchè la via oltre ad essere deserta è lunga, difficile da controllare e con molte vie di fuga;

Fruttuosa perchè mettono a segno i loro colpetti (date le esigue cifre asportate)

Questa volta ad essere preso di mira è stato il bar Dollino

Nelle prime ore del mattino di oggi, domenica 27 febbraio, i ladri sono penetrati all’interno dell’attività, hanno spaccato una vetrina ed hanno rubato la pasticceria, il fondo cassa di 100 euro e delle casse audio

Un doppio danno per il bar Dollino, oltre al furto anche i danni al locale che era stato inaugurato sabato

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin