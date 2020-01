Home

Nuovo sponsor per il Don Bosco: ecco Toscana Food

4 gennaio 2020

Nuovo sponsor per il Don Bosco: ecco Toscana Food

Finanziamento da 25mila euro. In arrivo un giocatore americano per i primi di febbraio

Livorno – La Pallacanestro Don Bosco, ai fini del campionato di C Gold, prende il nome di Toscana Food – Pallacanestro Don Bosco. Il nuovo sponsor, un’azienda di Milano che da tre anni ha sede anche a Livorno, è stato presentato oggi nel centro convegni dei bagni Pancaldi.

Paolo Perrino, amministratore unico di Toscana Food, il direttore sportivo Don Bosco Paolo Capitani e Massimo Faraoni in rappresentanza dei soci, insieme con l’addetto stampa Alessandro Guerrieri hanno spiegato il dettaglio della sponsorizzazione: durerà due anni e porterà nelle casse della società 25mila euro. La somma – hanno spiegato Faraoni e Capitani – servirà a rafforzare il settore giovanile e potrebbe essere di supporto alla contrattualizzazione di un giocatore americano – un’ala piccola – attualmente in prova alla società. Il nuovo sponsor e il Don Bosco – hanno sottolineato i presenti – hanno trovato subito l’intesa grazie ai valori comuni legati alla formazione dei giovani e alla corretta alimentazione.

Toscana Food ha un laboratorio di cucina in via dell’Antimonio a Livorno e fornisce i pasti a numerose realtà scolastiche ed aziendali locali come il nido Maria Ausiliatrice, l’Istituto Don Bosco e il ristorante aziendale del Faldo; si occupa anche della ristorazione aziendale della Takeda Farmaceutica, di Farmigea e dell’Eni di Livorno. La società lo scorso anno aveva sostenuto la cantina dell’Ovosodo.

A margine dell’incontro Massimo Faraoni ha confermato l’interesse della società a partecipare al futuro bando per la gestione del PalaMacchia e a far allenare alcune squadre all’interno del PalaModigliani.

