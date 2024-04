Home

Occupazioni abusive, Asia Usb riconosce i meriti del lavoro di Rapanti e dell’amministrazione Salvetti

21 Aprile 2024

"Un approccio intelligente che dovrebbe e potrebbe fare scuola"

Livorno 21 aprile 2024 – Occupazioni abusive, Asia Usb riconosce i meriti del lavoro di Rapanti e dell’amministrazione Salvetti

Non è certo un mistero, la nostra organizzazione sindacale ha sempre sostenuto, in mancanza di alternative percorribili, le famiglie che decidono di occupare strutture o alloggi non popolari, per poter aver un tetto sulla testa e sopravvivere in un momento di difficoltà economica.

Un percorso che è iniziato durante l’ultima amministrazione Cosimi e proseguito con la giunta Nogarin a che ha visto dei picchi importanti fino ad arrivare ad oltre 14 strutture occupate con all’interno oltre 500 persone tra cui molti minori.

Ma non ci siamo mai limitati soltanto a sostenere materialmente queste famiglie, tutt’altro.

Abbiamo invece portato avanti percorsi di lotta e rivendicazione affinché dal disagio sociale esistente si potesse arrivare a delle soluzioni politiche e si potesse arrivare a modificare le scelte delle amministrazioni Comunali e Regionali in ambito abitativo e più in generale nel sociale.

Lo abbiamo fatto concretamente in molti anni e gli attivisti e le attiviste, insieme alle famiglie stesse, hanno pagato un prezzo altissimo.

Solo tra gli anni che vanno dal 2012 al 2019 sono stati 248 i procedimenti penali a nostro carico. Tutti riconducibili ad iniziative sindacali e politiche. Occupazioni, manifestazioni, picchetti ecc

Recentemente una grande occupazione abitativa che fino a pochi anni fa veniva seguita dal nostro sindacato, è stata “liberata” senza intervento da parte delle forze dell’ordine.

Così come successe per la Torre della Cigna e altre strutture. Non possiamo che essere soddisfatti.

Non abbiamo alcun problema a riconoscere all’attuale amministrazione comunale e in particolare all’assessore Raspanti i meriti rispetto a questo percorso difficile. Un approccio intelligente che dovrebbe e potrebbe fare scuola.

Bisogna altrettanto dire che le cause economiche che hanno portato centinaia di famiglie ad occupare immobili pubblici e privati, non solo sono ancora presenti ma in via di peggioramento.

L’economia di guerra (e il conseguente taglio alle spese sociali) e l’aumento del carovita stanno trascinando nuovamente sempre più fette di popolazione verso il basso.

Purtroppo bisogna dire che ci sono ancora persone e bambini costretti a vivere in alloggi fatiscenti come l’ex deposito ATL.

Proprio in questi giorni abbiamo deciso di organizzare un’iniziativa di sensibilizzazione su questo tema con un pranzo e la proiezione di una video inchiesta di Filippo Del Bubba.

Persone che da 8 anni aspettano ancora di avere la residenza. Senza di essa non ci potranno mai essere soluzioni.

Due anni fa il Sindaco, durante una visita, si prese l’impegno di autorizzare una residenza al mese. Sono passati due anni e ne sono state autorizzate solo quattro.

Stiamo parlando anche di bambini che non possono avere neanche il pediatra. Sarebbe bello che proprio adesso, a fine mandato e a prescindere da come andranno le elezioni la nostra amministrazione facesse un atto di coraggio e chiudesse una volta per tutte questa partita. Un gesto di civiltà che siamo sicuri nessuno avrebbe (speriamo) la faccia di contestare.