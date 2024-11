Home

Cronaca

Oggi l’evento di FDI sul Lavoro e sulla Formazione. Presente anche Alessandro Tomasi (Sindaco di Pistoia)

29 Novembre 2024

Oggi l'evento di FDI sul Lavoro e sulla Formazione. Presente anche Alessandro Tomasi (Sindaco di Pistoia)

All'Hotel Palazzo (ore 17.45) - Sala Marconi

Livorno, 29 novembre 2024 – Alessandro Palumbo, consigliere comunale di Fratelli d’Italia e Presidente provinciale di Gioventù Nazionale Livorno, presenta l’evento di stasera all’Hotel Palazzo (sala Marconi, ore 17.45) organizzato da Gioventù Nazionale, con il supporto del partito regionale.

Nel nuovo ruolo di Responsabile regionale dei giovani eletti del partito – nominato dal Presidente regionale di Gioventù Nazionale Toscana, Gabriele Sgueglia, sentito il Responsabile regionale eletti, il consigliere regionale Alessandro Capecchi- Palumbo introduce l’iniziativa:

“Si tratta del primo di una serie di eventi programmatici che faremo nelle dieci province toscane, su tanti temi diversi. L’idea è nata circa due mesi fa, su input del Capogruppo in Consiglio Regionale, Vittorio Fantozzi, che è anche il responsabile regionale della Formazione nel partito, insieme al nostro Presidente regionale, Gabriele Sgueglia.

Sono molto grato ad entrambi per la fiducia e la responsabilità, ma soprattutto sono grato a Fantozzi perché sta dimostrando di voler creare un canale diretto tra il Gruppo in Consiglio Regionale e i giovani del partito.

La linea che è stata data è di investire sul movimento giovanile, sul movimento studentesco ed universitario, formando la futura classe dirigente e metterla al centro dell’attenzione mediatica, facendo in modo che dia un importante contributo al programma elettorale, in vista delle Elezioni Regionali 2025.

Partiamo da Livorno non solo perché è casa mia, ma perché il partito e il movimento giovanile sono consapevoli dell’importanza del rilancio di questo territorio, a partire dal porto e da tutta l’economia che vi ruota attorno. Livorno è una delle province dove il centrodestra ha bisogno di incrementare la fiducia degli elettori, insieme a Firenze e a Prato.

Il partito e il centrodestra hanno dimostrato di saper valorizzare sia la costa, con la nomina di Francesco Ferrari (Sindaco di Piombino) a Vicepresidente di ANCI Toscana, sia la piana toscana, con la nomina di Alessandro Tomasi (Sindaco di Pistoia) a Vicepresidente nazionale di ANCI, a differenza di quanto ha fatto il Partito Democratico regionale, che ha letteralmente umiliato il Sindaco Salvetti, scartandolo all’ultimo da tutte le cariche, nonostante Livorno sia un loro importante bacino di voti ma, evidentemente, non ritengono meriti l’attenzione che incede Fratelli d’Italia sta dimostrando.

In questo evento parleremo quindi di Formazione tecnica, a partire dagli ITS professionali o dai corsi che la Regione può organizzare, di Università, che non è un tema prettamente regionale ma che, attraverso una pianificazione dei tirocini curricolari e il potenziamento del ruolo dei Centri per l’Impiego, deve avere dei legami diretti con le imprese del territorio, per fare in modo che i giovani laureati entrino velocemente, e con dignità, nel mondo del lavoro. Per questo abbiamo invitato il Direttore del Polo Universitario di Logistica di Livorno, Prof. Nicola Castellano e il Presidente locale di Confindustria, Cav. Piero Neri.

Infine, appunto, affronteremo il grande tema del lavoro, dalla sicurezza nel porto e nei cantieri fino al grande tema delle politiche attive regionali e dalla gestione dei tavoli di crisi aziendali.

La massima esperta su questo tema nel partito è l’On. Elena Donazzan, europarlamentare e Vicepresidente della Commissione Industria ma, soprattutto, è stata per 20 anni Assessore Regionale al Lavoro in Regione Veneto, gestendo ben 400 tavoli di crisi aziendali.

Arriverà appositamente da Verona, per portare a Livorno e in Toscana il miglior modello d’Italia, e gliene siamo infinitamente grati.

Non mancheranno i saluti istituzionali locali, dal Segretario dell’Autorità Portuale, Avv. Paroli, fino a quelli di partito: il Commissario provinciale, Sen. Marco Lisei, l’On. Francesco Michelotti (eletto nel nostro collegio), Marcella Amadio (Capogruppo in Consiglio Comunale) e tutti gli altri eletti della nostra provincia.

Chiuderà Alessandro Tomasi, che non è un segreto che sia il candidato di Fratelli d’Italia alla Presidenza della Regione Toscana“.