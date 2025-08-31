Oncologia, la lettera: “Curato con precisione e professionalità, questi politici non sanno cosa inventare”

Home

Cronaca

31 Agosto 2025

Dopo le dure accuse lanciate dalla Lega contro l’ASL Nord Ovest in merito alla gestione dei malati oncologici a Livorno; arriva la testimonianza diretta di un cittadino che, vivendo sulla propria pelle la malattia, smentisce le affermazioni dei rappresentanti del Carroccio.

Se da un lato Carlo Ghiozzi e Michele Gasparri hanno denunciato gravi carenze nell’assistenza ai pazienti che rientrano dalle cure a Pisa, dall’altro la voce di chi sta affrontando quotidianamente questo percorso offre una prospettiva diversa, raccontando un’esperienza personale che contraddice la narrazione politica

“Il Signor Ghiozzi rappresentante della lega a Livorno dovrebbe pensarci bene prima di parlare in negativo del reparto di oncologia.

Io sono un paziente oncologico ho sempre ricevuto cure adeguate alla mia malattia, a partire da giugno 2023, con dottori e dottoresse, infermieri ed infermiere, che hanno provveduto con precisione e capacità mediche ad ogni mio problema.

Questi pseudo politici, per di apparire e farsi pubblicità , non sanno cosa inventare.

Io dico un grazie alla sanità Toscana che pur con grandi problemi che ha , è sempre stata al mio fianco, supportandomi, con ottimi risultati”.

C. N.