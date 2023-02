Home

25 Febbraio 2023

Oroscopo del giorno, Sabato 25 febbraio 2023. Amore, denaro, lavoro

ARIETE (21 Marzo – 19 Aprile)

Amore: la Luna in fase crescente ti rende più impulsivo/a. Cerca di non agire d’impulso in questioni amorose, ma rifletti prima di prendere decisioni. Denaro: la posizione di Giove nel tuo segno potrebbe portare a fortunate opportunità finanziarie. Sfrutta al meglio queste occasioni. Lavoro: la tua attenzione sul lavoro potrebbe creare qualche tensione in famiglia. Cerca di bilanciare le tue responsabilità professionali e personali.

TORO (20 Aprile – 20 Maggio)

Amore: il Nodo in moto retrogrado potrebbe creare difficoltà nei rapporti amorosi. Mantieni la calma e cerca di risolvere i problemi comunicando con il tuo partner.

Denaro: l’effetto di Urano nel tuo segno potrebbe portare a inaspettate spese. Fai attenzione alle tue finanze.

Lavoro: le tue abilità e il tuo duro lavoro stanno finalmente iniziando a dare frutti. Continua a perseverare e non ti arrendere di fronte alle difficoltà.

GEMELLI (21 Maggio – 20 Giugno)

Amore: la posizione di Marte nel tuo segno potrebbe portare a una certa inquietudine in amore. Cerca di gestire i tuoi sentimenti e di non reagire impulsivamente.

Denaro: potresti ricevere un bonus o un aumento di stipendio. Usa saggiamente i tuoi guadagni.

Lavoro: la tua creatività e le tue idee originali potrebbero portare a una maggiore riconoscimento sul posto di lavoro.

CANCRO (21 Giugno – 22 Luglio)

Amore: potresti essere chiamato/a a prendere una decisione importante in questioni amorose. Sii sincero/a con te stesso/a e con il tuo partner.

Denaro: l’effetto di Venere in trigono con Lilith potrebbe portare a opportunità finanziarie. Fai attenzione a non esagerare con le spese.

Lavoro: cerca di non prendere sul serio le opinioni negative dei colleghi. Continua a fare il tuo lavoro con passione e impegno.

LEONE (23 Luglio – 22 Agosto)

Amore: Lilith nel tuo segno potrebbe portare a problemi di relazione. Cerca di gestire le tue emozioni e di non prendere le cose troppo sul personale.

Denaro: potresti ricevere un’offerta di lavoro allettante. Valuta attentamente la situazione prima di prendere una decisione.

Lavoro: potresti avere qualche difficoltà con un compito che ti viene assegnato. Cerca di chiedere aiuto e di non esagerare con le preoccupazioni

VERGINE (23 Agosto – 22 Settembre)

Amore: il tuo approccio razionale potrebbe creare tensioni in questioni amorose. Cerca di bilanciare le tue emozioni e la tua logica.

Denaro: potresti avere alcune difficoltà finanziarie, ma non disperare. Cerca di organizzare meglio le tue finanze.

Lavoro: potresti essere sottoposto/a a maggiori responsabilità sul lavoro. Fai attenzione a non esagerare con il carico di lavoro

BILANCIA (23 Settembre – 22 Ottobre)

Amore: La Luna in fase crescente illumina la tua casa dell’amore e ti porta a sentirti più romantico del solito. Potresti vivere un momento di grande passione e intensità con il tuo partner, o incontrare qualcuno che cattura la tua attenzione. Il trigono di Venere con Lilith il 24 febbraio ti dà un tocco di sensualità in più, ma cerca di non lasciarti coinvolgere troppo dalle tue passioni.

Denaro: Il movimento diretto di Mercurio ti aiuta a comunicare efficacemente e a raggiungere i tuoi obiettivi finanziari. Tieni gli occhi aperti per opportunità di lavoro o investimento che potrebbero presentarsi. Non essere impulsivo e valuta bene ogni possibilità.

Lavoro: La presenza di Marte in Gemelli potrebbe farti sentire un po’ teso sul lavoro, ma il suo movimento diretto ti aiuta a risolvere velocemente qualsiasi problema o conflitto che potrebbe sorgere. Se hai un progetto o una presentazione in programma per il 25 febbraio, assicurati di avere tutto sotto controllo e di presentarlo con convinzione.

SCORPIONE (23 Ottobre – 22 Novembre)

Amore: Il Sole in Pesci illumina la tua casa dell’amore e ti fa sentire più sensibile e romantico del solito. Potresti avere un’intesa speciale con il tuo partner o incontrare qualcuno che ti fa battere il cuore. Il consiglio è di lasciarti guidare dai tuoi sentimenti, ma di mantenere sempre un po’ di prudenza.

Denaro: Il movimento diretto di Mercurio ti aiuta a muoverti con sicurezza nel campo finanziario e a raggiungere i tuoi obiettivi con maggior facilità. Se hai intenzione di fare un acquisto importante, valuta bene i pro e i contro e non farti trascinare dall’impulso.

Lavoro: La presenza di Marte in Gemelli può portare un po’ di tensione sul lavoro, ma il suo movimento diretto ti aiuta a risolvere rapidamente qualsiasi conflitto o problema che potrebbe sorgere. Se hai un progetto in corso, il consiglio è di mantenere la calma e di affrontarlo con determinazione.

SAGITTARIO ( 23 Novembre – 21 Dicembre)

Amore: La Luna in fase crescente illumina la tua casa dell’amore e ti porta a vivere un momento di grande passione con il tuo partner o a incontrare qualcuno che cattura la tua attenzione. Il trigono di Venere con Lilith il 24 febbraio ti dà un tocco di sensualità in più, ma cerca di non farti coinvolgere troppo dalle tue passioni.

Denaro: Il movimento diretto di Mercurio ti aiuta a comunicare in modo chiaro e efficace nel campo finanziario. Se hai intenzione di fare un investimento o un acquisto importante, fai le giuste valutazioni e non farti trascinare dall’impulso.

Lavoro: La presenza di Marte in Gemelli può portare un po’ di agitazione sul lavoro, ma il suo movimento diretto ti aiuta a risolvere rapidamente qualsiasi conflitto o problema che potrebbe presentarsi

Capricorno (22 Dicembre – 19 Gennaio)

Amore: questo è un momento perfetto per dedicarsi al partner e al rapporto di coppia, cercando di consolidare i legami e di ritrovare l’armonia. I single potrebbero sentirsi un po’ smarriti, ma basta guardarsi intorno per capire che ci sono belle opportunità all’orizzonte. Denaro: questo periodo potrebbe portare delle piccole difficoltà finanziarie, ma niente di cui preoccuparsi troppo. È importante rimanere concentrati sui propri obiettivi a lungo termine e non farsi prendere dall’ansia. Lavoro: il lavoro potrebbe essere un po’ stressante in questo periodo, ma con la giusta organizzazione e determinazione si possono raggiungere i propri obiettivi.

Acquario (20 Gennaio – 18 Febbraio)

Amore: questo periodo potrebbe portare qualche tensione o incomprensione nel rapporto di coppia, ma è importante non farsi prendere dal panico. Con una buona comunicazione e un po’ di pazienza, si possono superare eventuali difficoltà. I single potrebbero trovare una nuova persona interessante. Denaro: questo è un periodo positivo per gli investimenti e per guadagnare un po’ di soldi extra. Tuttavia, è importante evitare di fare scelte troppo rischiose o di lasciarsi trasportare dall’entusiasmo. Lavoro: questo periodo potrebbe portare delle novità interessanti sul fronte lavorativo, ma è importante non farsi prendere dal panico. Con una buona dose di pazienza e determinazione, si possono superare eventuali difficoltà e raggiungere i propri obiettivi.

Pesci (19 Febbraio – 20 Marzo)

Amore: questo è un periodo romantico e passionale per i Pesci, che potrebbero trovare una grande complicità con il partner. I single potrebbero incontrare qualcuno di interessante, ma è importante evitare di farsi illusioni troppo grandi. Denaro: questo è un periodo positivo per i Pesci sul fronte finanziario, con grandi possibilità di guadagno e di successo. Tuttavia, è importante evitare di fare scelte troppo rischiose o di affidarsi troppo alla fortuna. Lavoro: questo è un periodo positivo per i Pesci sul fronte lavorativo, con grandi possibilità di successo e di realizzazione. Tuttavia, è importante non farsi prendere dall’ansia o dal panico, ma rimanere concentrati sui propri obiettivi e sulla giusta organizzazione.

