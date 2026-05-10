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PalaCosmelli “conteso”, l’US Livorno: “la procedura di assegnazione è ancora aperta”

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10 Maggio 2026

PalaCosmelli “conteso”, l’US Livorno: “la procedura di assegnazione è ancora aperta”

Livorno 10 maggio 2026 PalaCosmelli “conteso”, l’US Livorno: “la procedura di assegnazione è ancora aperta”

US Livorno Basket fa chiarezza sul PalaCosmelli e ricorda all’ex partner che ad oggi i progetti presentati al Comune per l’assegnazione del bene pubblico sono due e che la procedura di assegnazione non è ancora terminata. L’US Livorno Basket risponde con questa nota stampa alla Pielle Livorno:

“In queste ore sono apparsi sui social e sulla stampa post e articoli relativi alla presentazione di un progetto di utilizzo del nostro amato PalaCosmelli

La società autrice degli annunci, che ha comunicato ad US circa un mese fa la cessazione dell’accordo di collaborazione in essere dal 2023, ha intrapreso un percorso che rispettiamo ma che dovrà seguire delle tappe che non sono a nostro avviso state spiegate chiaramente nei rilanci dei media.

Ci teniamo a farlo prima di tutto con Voi che costituite il patrimonio della nostra società, tra le primissime in Toscana per numero di giovani iscritti e in Italia per risultati ottenuti, sempre privilegiando passione e dedizione rispetto ad altri aspetti.

La concessione del PalaCosmelli era in scadenza; per questo motivo, già dall’estate 2025 è stato da noi attivato, con richiesta formalmente inoltrata al Comune di Livorno, un procedimento di partnership pubblico-privato, sistema con cui si ottiene dal Comune un bene pubblico per un lasso di tempo correlato ai lavori che il privato eseguirà a sua cura e spese, in questo caso 25 anni; US, tramite una società di scopo a cui partecipa, ha dunque redatto un progetto, depositandolo in Comune.

Nel settembre scorso lo stesso Comune, a seguito dell’inserimento nella procedura di altre società concorrenti, ha concesso una proroga che ha portato alla situazione attuale, con due concorrenti che il 30 aprile hanno depositato la versione finale degli elaborati.

Il Comune di Livorno valuterà i due progetti “finalisti” entro circa 30 giorni da oggi, e manderà a gara il vincitore, con un avviso pubblico, a cui parteciperemo con entusiasmo e importanti risorse economiche.

La conclusione dell’iter è stimata per l’autunno 2026.

Il progetto di US è ampio e prevede servizi aggiuntivi oltre alla completa riqualificazione del Palasport; è un progetto innovativo e completo, e soprattutto è completamente finanziato, grazie alla generosità di due ex atleti che hanno sempre sostenuto il nostro sodalizio sponsorizzandolo in maniera importante: Carlo Michelini e Andrea Malventi, oggi imprenditori di livello internazionale con la società CMed Aesthetics, ma “Leoni” nel cuore, che non finiremo mai di ringraziare.

US e i suoi sostenitori faranno tutto il possibile, nel pieno rispetto delle regole, per fare sì che la nostra casa rimanga tale per i prossimi 25 anni, cogliendo l’opportunità di prolungare la nostra bellissima favola nella sede che l’ha vista crescere e che merita di rimanere al centro del nostro progetto, per diventare sempre più forti.Mostra meno”