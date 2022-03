Home

Cronaca

Parchi inclusivi, Galigani: “Quelli realizzati oggi partono da un progetto iniziato nel 2017”

Cronaca

22 Marzo 2022

Parchi inclusivi, Galigani: “Quelli realizzati oggi partono da un progetto iniziato nel 2017”

Livorno 23 gennaio 2022

A seguito della lettera pubblicata “L’inclusività costa, Salvetti meglio dei 5 Stelle ma ancora lontano da un risultato ottimale”, l’ex consigliere M5S Marco Galigani fa chiarezza e alcune precisazioni

Leggo una lettera su Livornopress, dove vengo nominato da un anonimo lettore. Nella sua riflessione afferma che Salvetti è meglio dei 5 stelle,

imputando ad una frase detta in un contesto privato, come la verità di 5 anni di mandato.

Non entrando nel merito della frase detta in un colloquio amichevole “Il problema sono i costi, quando avremo i soldi provvederemo”, ritengo siano più importanti i fatti, rispetto alle parole.

Quando dice che il Sindaco sta realizzando nuovi parchi giochi pubblici ed in questi ci ha posizionato e ci posizionerà dei giochi inclusivi, bisogna ricordarsi il punto di partenza e non di arrivo.

Infatti è nato da un lavoro svolto dal sottoscritto insieme agli assessori Aurigi e Apolloni, contestualmente al garante della disabilità Melis, nel 2017, che portò ad un investimento di 300mila euro per incrementare i numeri dei parchi gioco per bambini in città, andando a colmare il vuoto esistente in alcuni quartieri.

Nel complesso dovevano essere realizzate 11 aree gioco e 6 di queste con giochi inclusivi al loro interno.

Sicuramente sono i parchi che il lettore evidenzia nella sua anonima riflessione e che dà il merito a chi si è trovato la tavola apparecchiata.

Successivamente, ulteriori 150mila euro furono messi nel piano triennale delle opere pubbliche, piano in corso d’opera, per realizzare due grandi parchi gioco inclusivi in due aree della città da individuare e mi pare ancora non costruiti.

Sicuramente la visibilità dei lavori svolti si sono concretizzati, come altre opere, durante questo periodo amministrativo e infatti Salvetti, come in altre occasioni, opera in piena continuità con l’amministrazione 5 stelle

Firmato ex consigliere M5S Marco Galigani

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin