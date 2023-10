Home

Attualità

Parco Eolico al largo di Livorno: “Verdi” in disaccordo tra loro, c’è chi dice no e chi dice si

Attualità

22 Ottobre 2023

Parco Eolico al largo di Livorno: “Verdi” in disaccordo tra loro, c’è chi dice no e chi dice si

Livorno 22 ottobre 2021 – Parco Eolico al largo di Livorno: “Verdi” in disaccordo tra loro, c’è chi dice no e chi dice si

In merito al progetto del Parco Eolico sulla nostra testata scrivevamo della contrarietà al progetto di Europa Verde Livorno.

“Europa Verde Livorno è contraria alla proposta di parco eolico nel mare a 50 km davanti a Livorno” . Così dichiarava il locale schieramento verde

A supporto della loro contrarietà al posizionamento in mezzo al mare Europa Verde Livorno credono che per Livorno sia migliore il minieolico privato e i pannelli solari sui tetti di case e capannoni preferendo l’energia rinnovabile diffusa rispetto alla rinnovabile ritenuta più sostenibile rispetto a quella dei grandi impianti in mano a pochi.

Europa Verde Livorno continuava poi dichiarando: Riteniamo invece che l’eolico in mezzo al Santuario dei Cetacei non sia una buona idea

Dopo la pubblicazione del nostro articolo abbiamo ricevuto la nota stampa di Europa Verde Toscana

Europa Verde Toscana al contrario dei “verdi labronici” ribadisce il proprio sostegno all’eolico offshore a Livorno; “l’eolico offshore a Livorno è un progetto positivo da sostenere”

“L’eolico è una fonte di energia rinnovabile e pulita che può contribuire a ridurre le emissioni di gas serra e a combattere il cambiamento climatico”, dichiara il portavoce regionale di Europa Verde, Eros Tetti. “Un parco eolico offshore davanti a Livorno potrebbe generare una quantità significativa di energia pulita, contribuendo a rendere la Toscana sempre più sostenibile”.

Europa Verde Toscana concorda sul fatto che sia importante valutare attentamente gli impatti ambientali dell’eolico offshore riducendo al minimo l’impatto.

“È importante adottare misure preventive per ridurre i rischi”, spiega Tetti. “Queste misure potrebbero includere l’utilizzo di tecnologie e materiali che minimizzino l’impatto ambientale, l’installazione di sistemi di monitoraggio per monitorare gli impatti ambientali e l’adozione di misure di compensazione ambientale”.

Inoltre Europa Verde Toscana ritiene che l’eolico offshore possa anche creare posti di lavoro.

In conclusione, Europa Verde Toscana ritiene che il parco eolico offshore davanti a Livorno sia un progetto che merita di essere approfondito. “È un progetto che può portare benefici ambientali, economici e occupazionali”, conclude Tetti.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin