Home

Rubriche

Perché i trendsetter amano i texani alti da donna

Rubriche

19 Marzo 2025

Perché i trendsetter amano i texani alti da donna

19 marzo 2024 Perché i trendsetter amano i texani alti da donna

I texani alti da donna sono un fenomeno che sta letteralmente impazzando tra le tendenze di stile in questo inizio 2025. Dopo il New York Fashion Week, sono diventati il cuore pulsante dello stile per le it-girl di tutto il mondo. Store online come Mimmù hanno iniziato a proporre diverse tipologie di questi stivali.

Caratterizzati spesso da una tomaia che arriva fino al ginocchio, i texani alti si addicono alle amanti del look audace e sofisticato, capaci di unire elementi del selvaggio West con dettagli di alta moda.

Stivali in stile Texas alti da donna: dal New York Fashion Week alla strada

Chi avrebbe mai pensato che gli stivali in stile Texas, un tempo relegati al repertorio degli accessori country, avrebbero dominato il New York Fashion Week? Eppure, quest’anno, quelli fino al ginocchio sono riusciti a strappare la scena a ogni altra tendenza.

Lanciati per la prima volta da Guess, hanno subito conquistato le it-girl. Non solo richiamano l’essenza del cowboy moderno, ma si adattano perfettamente alla rivisitazione stilosa dei look urbani e minimalisti. Dalla passerella alla strada, i texani alti sono diventati un must-have assoluto per chi ama seguire e stabilire le tendenze più hot.

Stile Guns N’ Roses con giacca e stivali in pelle

Negli anni ’90, poco dopo il loro debutto sulla scena musicale, i texani in pelle hanno trovato la loro strada verso la ribalta grazie alle icone dell’heavy metal e dell’hard rock, come i Guns N’ Roses e Bon Jovi.

Con il loro stile ribelle, accoppiavano gli stivali da cowboy con le giacche di pelle, creando un’immagine audace diventata subito famosa. Anche l’attrice polacca Olga Bołądź ha esibito questo look combinando a un elegante blazer sotto un chiodo oversize, dando vita a un outfit che mescola autenticità rock e raffinatezza.

Stivali bianchi: ecco come abbinarli

I texani alti bianchi sono ottimi per chi vuole distinguersi con stile. Portano infatti con sé quel fascino moderno e audace che si abbina perfettamente a capi dall’aria casual-chic. Optare per una camicia oversize dall’effetto rilassato e un blazer color lavanda per aggiungere un tocco sofisticato ed eccentrico.

Completare l’outfit con una shopper bag con stampa animalier per un look che grida “Cowgirl and the City!”. Questo mix sorprendente di colori e stampe non solo sfida le convenzioni, ma esalta anche la personalità.

Texani alti neri per un look minimalista

Il minimalismo non è mai stato così entusiasmante. I texani alti neri in pelle sono l’accessorio perfetto per arricchire un look essenziale ma incredibilmente stiloso. Un paio di jeans classici a gamba larga, una maglietta nera e un blazer: l’eleganza incontra la semplicità. Vanno bene anche con una felpa con cappuccio .

Gli stivali, con i loro ricami caratteristici, danno quel tocco di carattere che trasforma l’outfit da ordinario a straordinario. È un ensemble che dimostra come la moda possa rimanere sobria senza perdere in originalità.

Un look alla Kendall Jenner

Kendall Jenner dimostra sempre di avere il polso della moda, e il suo amore per stivaletti e tronchetti alti non fa eccezione. Considerata una delle più stilose delle sorelle Kardashian, sa esattamente come sfruttare ogni tendenza per creare look iconici.

Recentemente, ha stupito tutti con un outfit che ha fatto innamorare i trendsetter. Ha scelto degli stivali alti con una tomaia avvolgente, abbinandoli con un abitino nero di seta fluido e una borsa baguette raffinata. Questo ensemble elegante e moderno bilancia perfettamente il fascino del tempo libero con l’eleganza della passerella.

Perché i trendsetter amano i texani alti da donna