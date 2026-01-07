Home

Cronaca

Perini (FdI): “Gli abusivi sono arrabbiati, ma anche al Refugio arriverà la legalità”

7 Gennaio 2026

Livorno 7 gennaio 2026

Il consigliere comunale Alessandro Perini interviene dopo il comunicato di Asia Usb sul ventilato intervento della Municipale a palazzo del Refugio nel quartiere della Venezia

“Gli abusivi sono arrabbiati, ma anche al Refugio arriverà la legalità

La notizia degli imminenti controlli della Polizia Municipale nello stabile è positiva. Più del desiderio di legalità e giustizia sociale di questa amministrazione, i controlli sono il frutto del pressing continuo che porto avanti da anni.

Da lungo tempo seguo la situazione di Palazzo del Refugio su richiesta dei residenti, esasperati da illegalità, intimidazioni e dall’indifferenza di Comune e Procura.

Non è una missione semplice, perché il cambiamento richiede tempo e spesso incontra silenzi e inerzie.

Ma, come sapete, ho la testa dura e la perseveranza porti risultati.

Da ultimo, lo scorso agosto, ho presentato un nuovo esposto e l’onorevole Francesco Michelotti ha depositato un’interrogazione parlamentare sul caso (a cui vanno nuovamente i miei ringraziamenti per il prezioso supporto). A seguito di questa azione congiunta, la Digos ha fatto dei controlli in Comune.

Qualcuno mi accusa di “fare solo video”, ma i risultati che raggiungo sono sempre l’esito di un lungo lavoro, per la gran parte non visibile.

Oggi la notizia dei sopralluoghi della Municipale conferma che lentamente le cose sembrano muoversi, ma io non mi fermerò finché la legalità non sarà ristabilita”