Perini (Lega): “Anziana in ginocchio per il Comune”

25 Agosto 2021

Livorno 25 agosto 2021

Dopo la pubblicazione del video dove si vede una donna in ginocchio che pulisce le bocche di lupo, Il consigliere comunale della Lega Alessandro Perini:

“Anziana in ginocchio per il Comune

Riempie il cuore di tristezza e rabbia il video della donna di 70 anni costretta a inginocchiarsi in strada, ad agosto, per svuotare le bocche di lupo intasate. Un’operazione che da tempo sollecita all’ente preposto, ovvero il Comune. Quello della signora è un gesto di grande senso civico, ma anche il triste manifesto di questa amministrazione comunale. Al di là delle ribotte e dei nastri da tagliare, c’è una città in ginocchio nel quotidiano.

E pensare che tanti giovani prendono il reddito di cittadinanza senza lavorare; perché non coinvolgerli in lavori di pubblica utilità come è previsto dalla legge?

Sarebbe senz’altro un’iniziativa lodevole, ma anche utile per la città. Non dimentichiamoci che Salvetti per il 2021 ha stanziato soli 200mila euro per la manutenzione alla rete fognaria cittadina.

Scomodare i giovani beneficiari del reddito di cittadinanza è troppo impopolare. Di investire risorse economiche adeguate non se ne parla. Alla fine non resta che spingere i livornesi al fai da te”.

