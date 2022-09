Home

28 Settembre 2022

Livorno 28 settembre 2022 – Perini: “PD vs Renzi, guerra tra bande che una volta era interna”

“L’ex sindaco Cosimi dice che non entrerà nel centrodestra? Tranquillizzo lui e, soprattutto, i livornesi: Cosimi non sarà nel centrodestra perché nessuno ce lo ha invitato.” Così replica duramente Alessandro Perini, consigliere comunale e Capogruppo in Provincia della Lega, alle parole dell’ex sindaco Alessandro Cosimi. “Le arretratezze infrastrutturali, l’assurda vicenda dell’ospedale a Montenero, l’infausta cementificazione del Nuovo Centro e i danni fatti da Edilporto a tante famiglie. Livorno paga ancora il conto dei danni causati dalle scelte amministrative di Cosimi. In realtà – conclude l’esponente leghista – quello che divide il PD e il gruppo di Calenda-Renzi sono vecchi rancori, il loro è il seguito di una guerra tra bande che prima era interna al PD.”

