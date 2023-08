Home

Piazza Matteotti dopo ispettori e sanzioni di ieri, incivili insistono

29 Agosto 2023

Piazza Matteotti dopo ispettori e sanzioni di ieri, incivili insistono

LIVORNO 29 agosto 2023 – Piazza Matteotti dopo ispettori e sanzioni di ieri, incivili insistono

Non sono bastate le sanzioni di ieri in piazza Matteotti ai furbetti dei rifiuti per arginare Il fenomeno dell’abbandono della spazzatura.

Quella che vedete nelle foto è la situazione che si è presentata questa mattina nonostante la pulizia di ieri.

Le immagini parlano da sole

