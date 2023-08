Home

Rifiuti: in tempo zero Aamps torna in piazza Matteotti, ispettori identificano altri tre incivili

29 Agosto 2023

Questa mattina pubblicavamo l’intervento di Aamps avvenuto ieri in piazza Matteotti a causa dell’abbandono di rifiuti.

Ieri sono stati identificati e sanzionati alcuni trasgressori, ma questa mattina dopo la pubblicazione dell’articolo abbiamo ricevuto come segnalazione le foto della zona.

Nonostante l’intervento di pulizia e svuotamento dei cassonetti, a poco meno di 24 ore di distanza la situazione era tornata tragica. C’erano molti sacchi di rifiuti abbandonati fuori dai cassonetti di cui alcuni aperti in mezzo alla via con piccioni e gabbiani che banchettavano.

A seguito della pubblicazione dell’articolo con le foto prima citate, Aamps è intervenuta nuovamente nella zona in tempo zero.

I due ispettori ambientali hanno ispezionato i sacchi di rifiuti abbandonati ed in dieci minuti hanno trovato tre trasgressori (grazie a scontrini, ricevute e fatture) che saranno sanzionati.

Le foto dell’ispezione

