Abbandono rifiuti in piazza Matteotti, ispettori ambientali individuano e sanzionano i responsabili

29 Agosto 2023

Abbandono rifiuti in piazza Matteotti, ispettori ambientali individuano e sanzionano i responsabili

L’intervento a seguito delle segnalazioni pervenute al servizio SegnaLI del Comune di Livorno e al call center di AAMPS.

Livorno 29 agosto 2023

Avevano la cattiva abitudine di utilizzare i cassonetti stradali per disfarsi dei rifiuti. In realtà avrebbero dovuto fruire del servizio di raccolta porta a porta e, pertanto, esporre i sacchetti contenenti i rifiuti differenziati nei quartieri che ad oggi si avvalgono del calendario dedicato.

Stiamo parlando di alcuni cittadini che quest’oggi sono stati individuati dagli Ispettori Ambientali di AAMPS intervenuti in Piazza Matteotti dopo che; il servizio SegnalaLI del Comune di Livorno e il call center dell’azienda avevano ricevuto alcune segnalazioni per presunti conferimenti non corretti in questa zona.

In precedenza l’area era stata perfino monitorata dai Facilitatori Ambientali intenti a perlustrare tutto il territorio comunale con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini alla differenziazione dei rifiuti nel rispetto delle normative vigenti.

Detto fatto: le indagini sono state proficue e i sacchi buttati nei contenitori stradali o, addirittura lasciati su suolo pubblico; sono risultati riconducibili a singole utenze che abitano in altri quartieri.

Con il supporto della Polizia Municipale ne è conseguito l’avvio dell’iter per la prescrizione delle sanzioni in linea con quanto indicato dal regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, per la raccolta differenziata dei rifiuti (con particolare riferimento alle violazioni sull’obbligo di differenziazione dei materiali con la raccolta “porta a porta”) e per altri servizi di igiene ambientale.

Al termine degli accertamenti; gli operatori di AAMPS e AVR hanno provveduto a raccogliere i rifiuti abbandonati e pulire la piazza ripristinando le originarie condizioni di decoro.

“Il fenomeno della migrazione del rifiuto – commenta Giovanna Cepparello, assessora all’Ambiente del Comune di Livorno – deve essere interrotto. Il recente potenziamento della squadra degli Ispettori Ambientali sta già dando i primi frutti. Il nostro intento è di contrastare le cattive abitudini di alcuni cittadini che, troppo spesso, inficiano le buone azioni dei più volte a differenziare correttamente i rifiuti in linea con le vigenti normative e regolamenti nazionali, regionali e comunali”.

Per le segnalazioni a contrasto del degrado urbano: segnalali@comune.livorno.it. Per le segnalazioni sugli abbandoni dei rifiuti: info@aamps.livorno.it; numero verde 800-031.266, pagina facebook “Aamps Livorno”

