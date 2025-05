Home

30 Maggio 2025

Piazza pulita nel pargheggio di via dei Pelaghi, mezzi al lavoro per togliere la discarica abusiva

Livorno, rimossi i rifiuti dal parcheggio tra via dei Pelaghi e via Sicilia: finalmente bonificata l’area

Qualcosa finalmente si muove. Nella mattinata di oggi, mercoledì 29 maggio, due camion e una squadra di operai sono intervenuti nel parcheggio tra via dei Pelaghi e via Sicilia, dove ieri era stata denunciata pubblicamente l’ennesima situazione di degrado. Cumuli di rifiuti di ogni genere – dal mobilio abbandonato ai sacchi contenenti materiali speciali, passando per un frigorifero da esposizione e vecchie guaine isolanti – occupavano l’area da mesi, in alcuni casi da novembre 2024, senza che nessuno fosse intervenuto per rimuoverli.

Questa mattina l’area è apparsa transennata e gli operatori si sono messi al lavoro per rimuovere tutto: legni, ferraglie, rifiuti ingombranti e pericolosi. Il frigorifero, già segnalato a marzo, è finalmente nel cassone di uno dei camion insieme al resto del materiale. Un intervento tanto atteso quanto necessario, che restituisce decoro a un’area da tempo diventata simbolo di abbandono.

Il parcheggio in questione, situato all’altezza della rotatoria con via Sicilia, è noto da anni come punto abituale di discarica abusiva, con continui abbandoni che si moltiplicavano accanto a rifiuti mai rimossi. Come si sottolineava nell’articolo pubblicato ieri, il degrado sembrava chiamare altro degrado, in un circolo vizioso difficile da spezzare.

Oggi, però, qualcosa è cambiato. L’auspicio è che questa bonifica non resti un episodio isolato e che l’area venga ora costantemente monitorata e protetta, magari con l’installazione di una videosorveglianza o l’introduzione di sanzioni più efficaci.

I cittadini ora chiedono che si vada oltre la rimozione occasionale: serve una strategia di lungo periodo contro l’abbandono illecito dei rifiuti, che tuteli la salute pubblica e la vivibilità dei quartieri. Perché Livorno merita spazi pubblici puliti, sicuri e rispettati.

