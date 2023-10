Home

8 Ottobre 2023

Picchi affronta Sestese, infermeria piena ma tanta voglia di rivalsa

Livorno 8 ottobre 2023 – Picchi affronta Sestese, infermeria piena ma tanta voglia di rivalsa

Quarto impegno stagione per lo Uappala Armando Picchi che in domenica 8 ottobre alle 15. 30 sarà protagonista al Torrini di Sesto Fiorentino contro i padroni di casa della Sestese.

I rossoblù fin qui hanno raccolto due vittorie e una sconfitta, questa arrivata nell’ultimo turno nel derby contro il Centro Storico Lebowski.

La Sestese è squadra attrezzata che punta ai vertici del campionato, ma il Picchi, nonostante l’infermeria ancora piena, dovrà scendere in campo con tutta la voglia di rivalsa possibile dopo gli zero punti nelle prime tre giornate.

Assenti gli squalificati Tarloni e Bellerini, oltre agli infortunati Matteoli, Gattai, Polese e Pinna.

Mister Mirco Brilli però in settimana ha avuto buoni segnali dai suoi.

“Il calcio non è una scienza esatta, ma in settimana ho visto una bella intensità in allenamento e dovremo essere bravi a portarla anche in partita.

Il primo tempo contro il Porta Romana non mi è piaciuto per aggressività e dinamismo, i ragazzi lo sanno. Dovremo limitare gli errori per portare a casa punti importante”.

Lo zero nelle caselle dei gol pesa tanto, ma al mister biancoamaranto non piacciono nemmeno i sette gol subìti.

“Se non prendi gol, non perdi. Noi andremo al Torrini per giocarci l’intera posta in palio, ma non prendere gol sarà fondamentale per muovere la classifica e prendere fiducia.

Giochiamo contro una squadra forte che in attacco ha individualità di spessore per la categoria. Fare bene la fase difensiva sarà determinante”.

