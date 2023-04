Home

16 Aprile 2023

Piombino (Livorno 16 aprile 2023 – Piombino, Francesco Ferrari: “Volantinaggio, azione in buona fede ma i turisti non devono essere spaventati”

Francesco Ferrari sindaco di Piombino interviene sui volantini informativi dei pericoli del rigassificatore lasciati ai turisti dai comitati.

“C’è dibattito sul volantinaggio organizzato ieri e oggi da alcuni volontari contro il rigassificatore.

Un’azione d’impatto, mossa certamente dalla buona fede e dalla preoccupazione nei confronti di un’opera problematica per il territorio.

Tuttavia, probabilmente questa iniziativa rischia non portare benefici a una causa che ha coinvolto tutta una città che, unita, ha utilizzato ogni strumento legittimo a propria disposizione per spiegare le ragioni del no, incluso il ricorso che ora pende dinnanzi al Tar.

In quest’ultimo anno, con i riflettori di tutta Italia e non solo puntati sulla nostra città, abbiamo saputo spiegare le nostre ragioni, raccontare cosa è Piombino e perché il rigassificatore è un problema.

Abbiamo spiegato che vogliamo proteggere e valorizzare le nostre bellezze, rilanciare il turismo, e l’abbiamo fatto con i giusti toni, senza commettere passi falsi.

Piombino, con fatica e impegno, nonostante gli innumerevoli problemi che l’attanagliano da decenni, combatte per sollevare le proprie sorti.

Quei turisti che transitano dal porto diretti all’Elba, quei visitatori che ci impegniamo tutti a trattenere sul territorio, non devono essere spaventati ma incentivati a conoscere quelle bellezze che, con la battaglia contro il rigassificatore, contribuiamo a proteggere”

Il volantino distribuito

