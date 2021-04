Home

Cronaca

Piscine e stabilimenti balneari aperti dal 15 maggio

Cronaca

16 Aprile 2021

Piscine e stabilimenti balneari aperti dal 15 maggio

Livorno 17 aprile 2021

L’Italia riparte, dopo la conferenza stampa del 16 aprile di Mario Draghi e del ministro Roberto Speranza, ecco cosa cambia

Dal 15 maggio possono riaprire stabilimenti balneari e piscine

Dovranno essere naturalmente rispettate le misure anti covid che sono le stesse della passata stagione estiva

Per ogni ombrellone dovrà essere garantita una superficie di almeno 10 metri quadrati, per i lettini e le sdraio la distanza deve essere di almeno un metro a meno che non siano sotto lo stesso ombrellone

Per le piscine, distanza di 2 metri nelle docce e negli spogliatoi a meno che non vi siano installati appositi separatori con barriere

In piscina la densità delle persone che possono stare in acqua è di una persona ogni 7 metri quadri

I quattro step della ripartenza dell’Italia

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin

Correlati