Playoff Serie B, oggi la Libertas ospita la Riso Scotti Pavia

16 Maggio 2021

Per il sodalizio labronico arriva anche un nuovo sponsor: Gianni Cuccuini

Livorno, 16 maggio 2021 – In poco meno di un anno, quella che poteva essere un’azzardata scommessa di un gruppo di imprenditori capitanati da Roberto Consigli è diventata una magnifica realtà.

Non solo la Libertas Livorno 1947 ha acquisito il titolo di serie B e l’ha confermato sul campo per la prossima stagione, ma si sta anche giocando la possibilità di una promozione in A2.

Questo dopo un campionato che l’ha vista protagonista e che è stato seguito a distanza da una tifoseria che ha acquistato il pass LNP con numeri da record: 1000 account a partita di media, con punte di 3000.

Oggi, sul campo del PalaModigliani – Purtroppo ancora a porte chiuse – si giocherà la prima partita dei quarti di finale dei playoff.

Nonostante l’accoppiamento sulla carta favorevole (seconda del girone A contro settima del girone B) l’avversario sarà duro. Ad affrontare la Libertas al meglio delle 5 partite sarà l’ostica Riso Scotti-Punto Edile Pavia, una formazione che già dal nome dello sponsor la dice lunga sui mezzi della società.

Più che un primo turno dei playoff, a detta della stessa Libertas, si tratterà quasi di una semifinale. La settima posizione in classifica di Pavia non deve infatti ingannare ed è il risultato di una serie di complicazioni legate al covid.

La Riso Scotti Pavia gioca una pallacanestro moderna con un allenatore ex giocatore che si è fatto da solo, partendo dalle categorie inferiori. Il suo gioco è un giusto mix tra esuberanza giovanile ed esperienza. Pavia è inoltre – come la Libertas del resto – una squadra abituata a vincere anche su campi difficili. Nel roster pavese sono particolarmente da temere il pivot Emanuele Rossi e il play Andrea Piazza.

Sul fronte Libertas, tutto è pronto ad affrontare Pavia. Marco Ammannato (due stagioni in A2 a Pavia in Legadue dal 2008 al 2010) e il roster hanno recuperato in forma fisica e son pronti a dare tutto nella parte più importante della stagione. Gli unici giocatori al momento esclusi da questa fase sono Onojaife (operatosi in questi giorni) e Riccardo Castelli, il quale potrebbe però essere recuperabile per la fase finale dei playoff, quindi dal 13 di giugno. Vittorio Visentin, inserimento aggiuntivo per aumentare la rotazione e sostituire le assenze di Castelli e Onojaife, si sta integrando bene col gruppo.

Le due settimane di riposo, dedicate ai recuperi delle partite rimandate, sono da considerarsi neutre: se infatti da una parte hanno consentito al roster della Libertas di riposarsi e di facilitare il recupero fisico di alcuni giocatori, hanno dall’altra parte spezzato un po’ il ritmo partita.

Le prime due partite con Pavia si giocheranno al PalaModigliani oggi alle 18 e poi martedì. La terza e la quarta sul campo di Pavia venerdì 21 e domenica 23. L’eventuale spareggio sarà mercoledì 26 maggio al PalaModigliani.

Non si sa ancora quando il pubblico potrà esser presente al palazzetto. La speranza è che giunga dal Governo un via libera alle manifestazioni a partire dal primo giugno.

Sul fronte sponsor è arrivata in settimana una piacevole novità. Ai partner della Libertas si è infatti unito anche Gianni Cuccuini, la principale boutique d’alta moda della città e non solo.

In attesa di un contatto diretto coi tifosi, la Libertas ha comunque deciso di aprire un canale preferenziale via internet. il presidente della società Consigli ha messo a disposizione la sua mail ( Presidente @libertaslivorno.it ) dalla quale risponderà a tutti coloro che vorranno porre domande su società, campionato e playoff.

Qui di seguito il tabellone dei playoff e le principali regole, così come esposte sul sito della LNP.

– I playoff sono strutturati su 3 turni (quarti di finale, semifinali e finali).

– Le serie sono al meglio delle 5 gare, con alternanza casa-casa-fuori-fuori-casa.

– Le squadre vincenti delle finali dei tabelloni 1, 2, 3 e 4 acquisiscono il diritto di iscrizione alla Serie A2 2021-2022. LA GRIGLIA Questi gli accoppiamenti del Tabellone 2: 1^ girone B-8^ girone A, 4^ girone A-5^ girone B, 3^ girone B-6^ girone A, 2^ girone A-7^ girone B LE DATE QUARTI DI FINALE: domenica 16, martedì 18, venerdì 21, domenica 23, mercoledì 26 maggio

SEMIFINALI: domenica 30 maggio, martedì 1, venerdì 4, domenica 6, mercoledì 9 giugno

FINALE: domenica 13, martedì 15, venerdì 18, domenica 20, mercoledì 23 giugno

GLI ACCOPPIAMENTI DEI QUARTI DI FINALE 1B Bakery Piacenza – 8A All Food Enic Firenze

4A RivieraBanca Basket Rimini – 5B Ferraroni Juvi Cremona 1952 3B Vaporart Bernareggio – 6A Rekico Faenza

2A Opus Libertas Livorno 1947 – 7B Riso Scotti-Punto Edile Pavia