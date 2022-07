Home

Ponte Calambrone: orari chiusure 22-06 fino ad Agosto, tutte le date. Viabilità alternativa Tirrenia-Camp Darby-Aurelia

13 Luglio 2022

Chiusure al traffico notturne del ponte mobile sui Navicelli per manutenzione straordinaria



Livorno 13 luglio 2022 – Ponte Calambrone: orari chiusure 22-06 fino ad Agosto, tutte le date. Viabilità alternativa Tirrenia-Camp Darby-Aurelia

Nell’ambito dell’intervento di manutenzione straordinaria al ponte mobile sul canale dei Navicelli, lungo la SP 224 Marina di Pisa, prima del canale dello Scolmatore, si rendono necessarie alcune restrizioni alla viabilità per consentire l’esecuzione dei lavori, che saranno svolti prevalentemente di notte per limitare i disagi agli automobilisti.

A tal fine la Provincia ha emanato un’ordinanza di regolazione del traffico che dispone la chiusura temporanea al transito veicolare durante il periodo notturno, dalle ore 22.00 alle ore 6.00, nei giorni dal 12 al 14 luglio, dal 18 e 19 luglio, dal 25 al 28 luglio, e il 1 agosto.

Il traffico sarà deviato sulla viabilità alternativa.

La via più breve per andare al Calambrone o a Tittenia dopo le ore 22 oppure per rientrare a casa dagli stabilimenti balneari dopo cene e spettacoli è quella che passa da dopo la piazza di Tirrenia lungo il Camp Darby e conduce al bivio per San Piero a Grado-Pisa-Livorno e ti immette sull’Aurelia

Un percorso molto lungo ma soprattutto pericoloso per chi in quei giorni si attarda e deve rientrare con lo scooter 50ino

Fate dunque attenzione agli orari e giorni di chiusura

