Porto Pulito al Sindaco: “Livorno Merita Più Attenzione Ambientale”

3 Settembre 2024

L’associazione ambientalista per la qualità dell’aria Livorno Porto Pulito, commenta la risposta e le le critiche mosse loro dal Sindaco di Livorno Luca Salvetti; “Livorno e Ambiente: il sindaco Salvetti difende i dati UE e risponde alle critiche. Le riflessioni del primo cittadino”

“Non è cosa da tutti i giorni e lo ringraziamo dell’attenzione. Spiace però non essere stati in grado di fargli comprendere alcune cose importanti. Ci riproviamo.

Il primo punto che affronta riguarda le crociere, verso le quali per la verità la nostra posizione critica è del tutto allineata a quella dei tanti comitati italiani e internazionali che lottano contro il loro grave impatto sull’ambiente. Torniamo a ricordare, a lui e a chiunque altro, che le crociere emettono quattro volte i gas climalteranti di tutto il traffico aereo mondiale e producono il 25% di tutti i rifiuti marini del pianeta.

E se si volesse ridurre tutto agli aspetti locali, beh, a Livorno è stato calcolato (prof. Tattara dell’Università di Ca’ Foscari) che ogni anno le crociere provocano 4 milioni di costi sociali, a causa di decessi, malattie, terapie, assenze dal lavoro. Tutte informazioni ampiamente diffuse da tempo, anche al Comune.

Cosa c’è di “sciagurato” (questo il termine usato dal Sindaco) in una richiesta al governo cittadino perché faccia la sua parte nella tutela ambientale e sanitaria?

Possibile che la nostra amministrazione non voglia prendere una posizione critica sulle crociere così come i governi locali e nazionali di mezza Europa (Marsiglia, Amsterdam, Barcellona, le Isole Baleari, la Grecia, Edimburgo)?

Cosa glielo impedisce?

Il secondo punto del post attiene al rapporto fra la nostra associazione e i livornesi.

Siamo lieti che il sindaco se ne preoccupi e vorremmo rassicurarlo: occuparci assiduamente della qualità dell’aria di Livorno, mettendo anche in discussione come la si misura, non ci fa affatto “perdere credibilità di fronte ai cittadini”.

Semmai è vero il contrario. La credibilità la perde chi insiste a voler vedere tutto positivo, mentre le persone vivono sulla loro pelle una realtà diversa e ben più difficile.

Provate a scorrere i commenti sui social dei media locali che in queste ore trattano la questione: vi renderete conto che i livornesi stanno sempre più comprendendo la gravità della situazione ambientale che li circonda.

Di fronte agli annunci improbabili d’aria pura, in tantissimi stanno replicando (anche ironicamente, come giusto) con una verità fin troppo banale: per rendersi davvero conto di quale sia la reale situazione basta guardare i fumi e annusare le maleodoranze che arrivano dal porto e dalla raffineria.

A molti residenti e lavoratori manca il respiro quando le navi transitano o restano ormeggiate. Le loro case sono cosparse di fuliggine oleosa. Vengono svegliati la notte da odori nausebondi.

È l’esperienza di vita delle persone quello che conta, la loro quotidianità spesso difficile, ben più dei report idilliaci ricavati da dati rilevati a 3 km dal porto.

E siccome tanti livornesi hanno bisogno di essere riconosciuti anche nelle loro difficoltà (e Livorno Porto Pulito lo fa, scendendo ad ascoltarli nelle strade) ecco che in poche settimane sono arrivate 750 firme della nostra petizione popolare e più di 30 nuovi soci (siamo ormai oltre i 100).

Eccome se siamo credibili, caro Sindaco. Certamente più di chi cerca di dare della città un’immagine ambientale spesso irreale, in cui tante persone non si riconoscono più.

Livorno è bellissima e tutti/tutte noi ne siamo innamorati/e, su questo non si discute. Proprio per questo la vogliamo difendere, insieme alle aspettative di vita e di lavoro (sano, stabile, adeguatamente retribuito) nostre e dei nostri cari.

Tante sono le cose ancora da fare, lo sappiamo.

Per questo l’ambiente, la salute e il lavoro saranno sempre più al centro dell’attenzione della nostra Associazione”.

