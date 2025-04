Livorno 22 aprile 2025 Pulizia Fossi, la replica di AdSP

Il 19 scorso, il vostro giornale ha pubblicato un articolo sulla situazione dei Fossi (https://livornopress.it/ fossi-lautorita-portuale-non- toglie-i-rifiuti-e-non-taglia- la-vegetazione), nel quale veniva evidenziata una responsabilità diretta dell’Autorità di Sistema Portuale nella mancata esecuzione dei tagli d’erba e della rimozione dei rifiuti. Attività la cui competenza l’articolista riconduceva direttamente alla Port Authority, richiamando l’ordinanza presidenziale con la quale era stata disposta, fino a , la gestione transitoria dei Fossi nelle more del conferimento di questi ultimi al Comune di Livorno.

I contenuti riportati dall’articolista non sono veritieri e risultano denigratori nei confronti del personale dell’AdSP.

Come noto, nelle more degli accordi in merito alla competenza gestionale, l’ordinanza citata si limitava a disciplinare l’occupazione degli specchi acquei da parte degli attuali utilizzatori, rinviando le attività di manutenzione e pulizia degli scalandroni e dei muraglioni a specifici accordi con l’Amministrazione comunale. Accordi che di fatto sono stati sottoscritti il 17 maggio del 2024 e nei quali, peraltro, l’AdSP si era resa disponibile a trasferire 75.000 euro a favore del Comune, deputato a provvedere direttamente o tramite soggetto dallo stesso individuato, al taglio erba e della vegetazione infestante sugli scalandroni.

Ad ogni buon conto, pur non essendo in alcun modo obbligata a tali interventi in quanto si tratta di aree poste al di fuori dell’ambito di competenza, l’AdsP è comunque disponibile a ripetere la precedente esperienza, estendendo l’efficacia del precedente accordo anche per l’anno in corso.