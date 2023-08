Home

21 Agosto 2023

Livorno, 21 agosto 2023 – Raccolti 9 chili di rifiuti dopo la pulizia del 5 agosto allo Scoglio della Regina, Mr Green torna in azione

Francesco Stefanini, noto come Mister Green, è un volontario che si dedica alla pulizia delle aree verdi e delle spiagge di Livorno con la sua bicicletta e il suo carretto. La sua passione per l’ambiente lo spinge a raccogliere i rifiuti abbandonati dagli incivili e a sensibilizzare i cittadini sul tema della raccolta differenziata e del rispetto della natura.

La sua ultima impresa è stata quella di pulire ancora una volta la spiaggetta degli Scogli della Regina, un luogo simbolo per i livornesi, lungo la passeggiata a mare. Mister Green aveva già pulito questa spiaggetta il 5 agosto,

“Stamattina mi sono svegliato con la voglia di andare a pulire la spiaggetta degli Scogli della Regina, nonostante l’avessi già pulita il 5 agosto. Ieri sera mi sono sentito con la mia amica Giuliana dell’acchiapparifiuti volontaria come me e mi ha detto per telefono che la spiaggetta era un’altra volta sporca e fra l’altro io non ci credevo.” – Ha raccontato Mister Green in un post su Facebook, dove ha pubblicato anche delle foto che documentano il suo lavoro.

Mister Green è arrivato allo Scoglio della Regina alle ore 9.30 ed ha finito di raccogliere i rifiuti alle ore 12.00. Ha fatto due sacchi di spazzatura, per un totale di 9 chili e 4 grammi, e li ha portati agli appositi cassonetti.

Mister Green è un esempio di cittadino attivo e responsabile, che con le sue iniziative quotidiane contribuisce a rendere Livorno una città più pulita e più verde. Il suo motto è “ognuno faccia la sua parte”, perché solo insieme possiamo salvaguardare il nostro pianeta.

