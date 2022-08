Home

23 Agosto 2022

Richiesta scritta ad Arpat su “buco dati” di 102 ore centralina Stagno, dopo 7 giorni ancora nessuna risposta ufficiale

Stagno, le nostre richieste sul buco di circa 102ore consecutive di mancanza dei dati sul benzene sono rimasti senza risposta

La nostra richiesta di informazioni rivolta ad ARPAT dopo una settimana è ancora rimasta senza risposta

Stagno (Collesalvetti, Livorno) 23 agosto 2022

Nei giorni scorsi a seguito di diverse segnalazioni di cittadini preoccupati per la qualità dell’aria, avevamo pubblicato degli articoli sulla mancanza di dati online della centralina Arpat di Stagno. Non ci siamo limitati solo a scrivere articoli sulle segnalazioni e il giorno 16 agosto abbiamo contattato telefonicamente Arpat per delle spiegazioni e riportare la versione ufficiale

Una gentilissima operatrice Arpat ci ha ventilato telefonicamente che:

La centralina di stagno ha sempre funzionato perfettamente e che la mancanza dati sul sito era dovuta ad un non meglio precisato problema software

La gentile operatrice, non si è limitata a riferirci soltanto questo, ma ci ha fornito un indirizzo email al quale inviare le nostre domande per avere una risposta scritta più precisa ed ufficiale.

Per iscritto però, a distanza di 7 giorni, la risposta non è ancora arrivata alla nostra sede e la mancanza di 110 ore consecutive dei dati del rilevamento della centralina di Stagno per il composto benzene (ed altri dati in misura inferiore) resta un mistero.

Fortunatamente il “disguido” è stato poi risolto ed i dati sono comparsi on-line tutti assieme, ma abbiamo notato che brevi mancanze, di diverse ore (anche 14 consecutive), si sono rilevate anche nei giorni seguenti.

Speriamo che possano risolvere questo problema fornendo i dati in tempo reale, come una strumentazione tecnologica dovrebbe fare e come non riscontriamo su altre centraline tipo quella posizionata in via La Pera a Livorno che rileva sostanze simili a quella di Stagno (ad esclusione del composto H2S).

Nella tabella che segue si evidenziano le mancanze della stazione di controllo chiamata Stazione ‘LI-ENI-STAGNO’ – Rete Provinciale – URBANA – INDUSTRIALE link: http://www.arpat.toscana.it/temi-ambientali/aria/qualita-aria/rete_monitoraggio/scheda_stazione/LI-ENI-STAGNO a confronto con la stazione di controllo chiamata Stazione ‘LI-LAPIRA’ – Rete Regionale – URBANA – FONDO link: http://www.arpat.toscana.it/temi-ambientali/aria/qualita-aria/rete_monitoraggio/scheda_stazione/LI-LAPIRA

Come si può osservare anche oggi nella centralina di Stagno risultano mancanti on-line dei dati tra gli orari del 22 e del 23 agosto 2022, cosa che non si rileva nell’altra centralina di via La Pira.

