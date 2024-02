Home

16 Febbraio 2024

Livorno 16 febbraio 2024 – Rifiuti sanitari abbandonati in via Tripoli, intervengono gli ispettori ambientali

Cannule nasali in plastica e gomma, mascherine in cotone e guanti in lattice. È quanto hanno ritrovato gli Ispettori Ambientali di AAMPS/RetiAmbiente in alcuni sacchetti lasciati a terra su un marciapiede in Via Tripoli dopo che alcuni cittadini in transito avevano inoltrato la segnalazione al call center dell’azienda.

A norma di legge si tratta di rifiuti di origine sanitaria non assimilabile agli urbani. Trattandosi di abbandono di rifiuti l’ambito di interesse giuridico è riconducibile al penale e quindi segnalato alla Municipale

Nel frattempo gli Ispettori Ambientali hanno registrato alcune utenze della zona potenzialmente riconducibili all’abbandono e avviato l’iter di indagine per individuare gli eventuali autori dell’incauto gesto ai danni dell’ambiente e del decoro urbano. L’area è stata poi pulita dagli Operatori di Quartiere.

Giovanna Cepparello, Ass. all’Ambiente del Comune di Livorno commenta:

“La sinergia tra gli Ispettori Ambientali e la Polizia Municipale è consolidata tal punto da avere favorito l’individuazione in pochi mesi di numerosi utenti non rispettosi anche delle più elementari prescrizioni contenute nel Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati; per la raccolta differenziata dei rifiuti; per altri servizi di igiene ambientale.

Sono risultati particolarmente significativi perché hanno anche l’effetto di un deterrente. Deterrente verso chi è poco incline al rispetto delle regole, ma anche a supporto delle numerose azioni che abbiamo messo in campo per garantire le migliori condizioni di pulizia e igiene della città e per garantire la sicurezza dei cittadini”.

Per le segnalazioni a contrasto del degrado urbano: segnalali@comune.livorno.it

Per le segnalazioni sugli abbandoni dei rifiuti: info@aamps.livorno.it; numero verde 800-031.266, pagina facebook “Aamps Livorno”.

