Rigassificatore e volantini ai turisti, CNA disapprova e si dissocia totalmente dall’iniziativa

16 Aprile 2023

Livorno 16 aprile 2023 – Rigassificatore e volantini ai turisti, CNA disapprova e si dissocia totalmente dall’iniziativa

Con un post Facebook CNA interviene fermamente sul volantinaggio svolto dai comitati venerdì e sabato scorsi e si dissocia

“CNA disapprova e si dissocia totalmente dall’iniziativa assunta da alcuni comitati di diffusione ai turisti di volantini che hanno soltanto l’esito di danneggiare ulteriormente l’immagine della città di Piombino, dell’Elba e dell’Arcipelago.

CNA contesta la scelta del posizionamento in porto del rigassificatore ma ritiene che Piombino adesso abbia bisogno di iniziative per ottenere ciò che spetta in termini di compensazioni e valorizzazioni e non di azioni come queste che recano solo danni al turismo, di cui permane un estremo bisogno per il territorio”

Il volantino dei comitati

