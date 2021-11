Home

Cronaca

Risposta immediata alla lite in Via Buontalenti, arrestato l’autore dell’aggressione col coltello

Cronaca

14 Novembre 2021

Risposta immediata alla lite in Via Buontalenti, arrestato l’autore dell’aggressione col coltello

Livorno 14 novembre 2021

Risposta immediata alla lite in Via Buontalenti.

Gli agenti della Polizia di Stato delle Volanti di Livorno hanno risolto nella serata il caso della violenta lite che è sfociata anche con l’uso di un coltello di 30 centimetri

La lite era scaturita nel pomeriggio di ieri per banali motivi presso il bar “Caffetteria” in via Buontalenti.

Identificato e arrestato nella serata di ieri un giovane italiano, mentre altri due ragazzi ed una ragazza sono stati denunciati per aver preso parte alle violenze.

Fondamentale, nelle indagini coordinate dalla procura della repubblica livornese, la collaborazione di cittadini e residenti.

Con le loro testimonianze e documentazioni video prese con i telefonini hanno fornito elementi fondamentali agli investigatori per chiudere il cerchio delle indagini, concluse a tempi record.

Gli stessi indagati, tutti livornesi, in un ritrovato spirito di pentimento operoso hanno risposto collaborando alle sollecitazioni estremamente professionali dei poliziotti.

Una pagina da archiviare con l’identificazione dei responsabili ma anche con il riconoscimento del valore dei comportamenti di cittadinanza attiva.

Comportamenti fondamentali in un’area della città dove si sta lavorando in stretta collaborazione istituzionale con il Comune per l’installazione del sistema di videosorveglianza.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin