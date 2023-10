Home

Cronaca

Ambiente

Ristorante “Cassonetti dei Cavalieri”, pasti gratis per gabbiani e piccioni

Ambiente

9 Ottobre 2023

Ristorante “Cassonetti dei Cavalieri”, pasti gratis per gabbiani e piccioni

Un problema di degrado, decoro e igiene pubblica in centro città a Livorno

Livorno 9 ottobre 2023 – Ristorante “Cassonetti dei Cavalieri”, pasti gratis per gabbiani e piccioni

Il 4 ottobre scorso in merito alla situazione dei rifiuti in via dei Cavalieri scrivevamo:

“Cassonetti e cestini: indicatori di aree dove lasciare i rifiuti sul marciapiede?

Livorno, la città dove i rifiuti si lasciano intorno ai cassonetti e ai cestini

Cassonetti e cestini: indicatori di aree dove lasciare i rifiuti sul marciapiede?

Se pensate che i cassonetti della raccolta differenziata e i cestini dei rifiuti siano dei contenitori dove gettare i vostri rifiuti, vi sbagliate di grosso. In realtà, sono solo degli indicatori di dove lasciare i rifiuti, ovvero intorno a loro, sul marciapiede o in strada.

Almeno, questo sembra essere il pensiero di molti cittadini di Livorno, che non si fanno scrupoli di abbandonare sacchi di immondizia, resti di cibo, lattine e bottiglie ovunque, creando una situazione di degrado e insalubrità”.

Dopo 4 giorni dalla nostra denuncia, si sperava che le cose fossero cambiate o che almeno la situazione fosse più attenzionata. Come volevasi dimostrare invece ecco che domenica pomeriggio in via dei Cavalieri a 20 metri in linea d’aria dalla principale via di Livorno (via Grande) la situazione è invariata.

Cumuli di immondizia alle 15. 00 del pomeriggio fuori dai cassonetti, e sparsi per strada e sul marciapiede sono diventati il ristorante di piccioni e gabbiani. I piccioni mangiano quello che trovano a terra e quello che i gabbiani lasciano dopo aver aperto col becco i sacchi di plastica contenenti organico (vedi video)

Alcuni residenti ci hanno anche riferito che la mattina di domenica era anche peggio. Sul marciapiede c’era anche mobilia abbandonata. Poi l’area è stata ripulita e nel pomeriggio, a distanza di poche ore riecco come si presenta la situazione di degrado.

In pratica non si rivince, è una situazione insostenibile soprattutto dal punto di vista igienico (tengono a sottolineare i residenti) il Comune deve intervenire e trovare una soluzione. Così non si può andare avanti, tutti i giorni è così, concludono i residenti

Ricordiamo ai cittadini per le segnalazioni a contrasto del degrado urbano al Comune di Livorno: inviare email a segnalali@comune.livorno.it

Ristorante “Cassonetti dei Cavalieri”, pasti gratis per gabbiani e piccioni

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin