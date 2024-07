Home

Cronaca

Ritrovata telecamera con riprese smarrita a Villa Trossi, i ringraziamenti

Cronaca

22 Luglio 2024

Ritrovata telecamera con riprese smarrita a Villa Trossi, i ringraziamenti

Livorno 22 luglio 2024 – Ritrovata telecamera con riprese smarrita a Villa Trossi, i ringraziamenti

La storia della telecamera smarrita della compagnia teatrale che aveva lanciato un appello disperato per il ritrovamento delle preziose riprese dello spettacolo “Le Verità della Memoria”, ha avuto un lieto fine.

La compagnia teatrale aveva perso la telecamera subito dopo la rappresentazione del 19 luglio a Villa Trossi. L’appello, diffuso ieri, aveva descritto la telecamera come uno dei primi modelli di Handycam Sony HDV di 15 anni fa, non tanto di valore economico ma di grande importanza per le registrazioni contenute.

Ecco un estratto dell’appello lanciato ieri:

“Scrivo perché dopo lo spettacolo del 19 luglio a Villa Trossi “Le Verità della Memoria”, la nostra compagnia teatrale ha perso la telecamera con cui fa le riprese dei suoi eventi. La telecamera è uno dei primi modelli di Handycam Sony HDV di 15 anni fa, simile a quella in foto (non si trovano più le immagini dei modelli vecchi).

Dopo aver fatto le riprese dello spettacolo abbiamo smontato la telecamera e messa nella sua borsa a tracolla nera. Purtroppo nel caricare le macchine l’abbiamo dimenticata o all’interno della Villa o vicino le macchine.”

Fortunatamente, la telecamera è stata ritrovata all’interno di Villa Trossi, in uno spazio che inizialmente non era stato controllato dalla compagnia. La notizia del ritrovamento è arrivata grazie a Roberto Napoli, che ha informato la compagnia nel pomeriggio di ieri.

“Vogliamo ringraziare chi ci ha aiutato in questa ricerca. La telecamera è stata ritrovata in Villa Trossi in uno spazio che non avevamo usato. Probabilmente è stata ritrovata la mattina successiva da una persona che poi non era di turno nel pomeriggio, che -trovata la borsa- l’ha messa in sicurezza. La notizia ci è arrivata nel pomeriggio di ieri da Roberto Napoli che ringraziamo per essersi interessato a noi anche in quando Estate a Villa Trossi non aveva nulla in programma,” ha dichiarato la compagnia teatrale.

Grazie alla pronta collaborazione della comunità e all’attenzione di Roberto Napoli, la compagnia può ora recuperare le preziose registrazioni dello spettacolo e proseguire con i loro progetti artistici.