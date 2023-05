Home

13 Maggio 2023

Romiti su querela di Salvetti ad un cittadino: “Il potere se gestito in un certo modo schiaccia il cittadino”

Livorno 13 maggio 2023 – Romiti su querela di Salvetti ad un cittadino: “Il potere se gestito in un certo modo schiaccia il cittadino”

Luca Salvetti, sindaco di Livorno in una conferenza stampa indetta all’indomani del consiglio comunale annunciava (giovedi’ 11 maggio) di valutare con l’Avvocatura civica se vi siano gli estremi per querelare la persona che durante la seduta del Consiglio Comunale, dove era in corso una discussione sul futuro nuovo impianto sportivo alla Scopaia, gli ha rivolto parole pubbliche altamente offensive.

Alle dichiarazioni del sindaco replica il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Andrea Romiti:

“Negli anni a Livorno molti Sindaci di Livorno hanno ricevuto critiche aspre e offese, e altrettante ne abbiamo ricevute noi come consiglieri di opposizione e di destra.

Ma nessuno ha mai denunciato i cittadini che liberamente manifestavano venendo ad assistere al Consiglio Comunale.

Credo che la tolleranza e la comprensione verso i cittadini che hanno difficoltà sia alla base di chi voglia ricoprire cariche pubbliche.

Salvetti ha avuto una reazione smisurata durante il Consiglio si è scagliato contro questo cittadino e adesso dichiara che vuole denunciarlo.

Il Sindaco di Livorno dimostra come il potere se gestito in un certo modo schiaccia la libertà di manifestare.

Ad un anno dal voto è troppo nervoso, Salvetti non è adatto a fare il Sindaco di tutti i livornesi”

