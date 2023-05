Home

Parole offensive in consiglio comunale, Salvetti valuterà se vi sono gli estremi per una querela

11 Maggio 2023

Era in corso una discussione sul futuro nuovo impianto sportivo alla Scopaia

Livorno, 11 maggio 2023 –

Il sindaco Luca Salvetti valuterà con l’Avvocatura civica se vi sono gli estremi per querelare la persona che ieri durante la seduta del Consiglio Comunale, dove era in corso una discussione sul futuro nuovo impianto sportivo alla Scopaia, gli ha rivolto parole pubbliche altamente offensive.

Lo ha annunciato lo stesso primo cittadino questo pomeriggio durante una conferenza stampa, presente la dirigente Avvocato Susanna Cenerini, ricordando come ieri il clima della seduta del Consiglio sia stato particolarmente pesante.

Erano presenti in aula consiliare alcuni cittadini, una ventina in tutto, che indossavano magliette con scritte contro il progetto – indossate anche da alcuni consiglieri dell’opposizione – ed esponendo cartelli con scritte, cosa tra l’altro vietata in Consiglio .

“Tra loro c’erano due persone particolarmente provocatorie – ha detto il sindaco durante la conferenza stampa – la cui storia personale e politica è ben nota.

Uno in maniera costante, l’altro con una improvvisa uscita sconsiderata , entrambi con atteggiamenti deprecabile antidemocratici e offensivi hanno impedito che l’assessora Viviani tenesse in maniera serena il suo intervento.

Cosa che era già accaduta quando dovevano parlare alcuni consiglieri di maggioranza, per qualcuna con frasi molto pesanti.

Una cosa che non posso accettare e l’ho fatto chiaramente intendere.

Dopo però che per tre ore in silenzio rispettoso avevamo ascoltato i consiglieri di opposizione che hanno detto la loro, hanno raccolto gli applausi di chi si aspettava dicesse determinate cose.

Quando toccava all’assessore Viviani che avrebbe spiegato la linea dell’Amministrazione e tutto quello che riguarda la costruzione di un impianto sportivo per la collettività, e sottolineo a disposizione di un intero quartiere, e di tutti gli utenti di basket, volley, pattinaggio ecc.

E’ inaccettabile che vi sia nell’aula del Consiglio Comunale un atteggiamento di questo tipo,

è dovuta intervenire la Polizia Municipale per una di queste due persone, mentre l’altro si è sporto dalla balaustra e rivolgendosi al sottoscritto e schiaffeggiandosi ha detto: “

Ci devi mettere la faccia, anzi, la ghigna, e dire che non vuoi andare a costruire il cubone alla Labrogarden perché hai interessi personali”.

“E’ vero – ha puntualizzato con forza il Sindaco – ho un interesse sulla Labrogarden: andarvi a realizzare un parco pubblico e impedire a chiunque di costruirci”.

Il Sindaco ha poi informato la stampa che la persona gli ha inviato questa mattina una mail in cui cerca di spiegare dal proprio punto di vista e minimizzare l’accaduto, e che anche quella sarà messa agli atti e valutata dall’Avvocatura .

