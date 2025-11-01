Home

1 Novembre 2025

Salvataggio a Calignaia il Prefetto elogia i Vigili del Fuoco di Livorno: “Presenza insostituibile a tutela dei cittadini”

Il Prefetto Dionisi dopo il salvataggio di questa mattina commenta con queste parole di elogio l’operato dei vigili del fuoco di Livorno

«Il salvataggio avvenuto questa mattina sul ponte di Calignaia, dove una donna è stata tratta in salvo grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco, è un gesto che riassume in modo esemplare il valore, il coraggio e la dedizione che contraddistinguono quotidianamente questo Corpo.

Ancora una volta i Vigili del Fuoco hanno dimostrato, con professionalità e umanità, di essere una presenza insostituibile a tutela della vita e della sicurezza dei cittadini.

Il loro impegno non conosce soste: nelle ultime settimane, anche di fronte alle emergenze legate alle alluvioni e agli incendi che hanno colpito il territorio provinciale, i Vigili del Fuoco hanno operato con abnegazione, competenza e spirito di sacrificio, affrontando situazioni difficili e rischiose con la consueta generosità che li contraddistingue.

Desidero esprimere, a nome di tutte le istituzioni e della comunità livornese, il più sincero ringraziamento ai Vigili del Fuoco di Livorno e a tutti coloro che, ogni giorno, in silenzio e con straordinario senso del dovere, mettono la propria vita al servizio degli altri.

La loro opera è e rimane un presidio fondamentale di sicurezza, solidarietà e speranza per l’intera collettività.»