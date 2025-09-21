Home

21 Settembre 2025

San Vincenzo (Livorno) 21 settembre 2025 San Vincenzo, rubata la bandiera palestinese issata per la pace: la condanna del sindaco Riccucci

Un gesto che ha colpito non solo un simbolo, ma l’intera comunità. A San Vincenzo, nella notte tra venerdì 12 e sabato 13 settembre, ignoti hanno rubato la bandiera della Palestina issata lungo la passeggiata del Marinaio nell’ambito della manifestazione “Sulla rotta di Gaza”. L’iniziativa, che aveva raccolto l’adesione di cittadini e associazioni, intendeva esprimere vicinanza al popolo palestinese e lanciare un messaggio forte di pace e convivenza.

Secondo quanto ricostruito, i vandali hanno tagliato le fascette di fissaggio e fatto sparire la bandiera, lasciando il palo vuoto. Un atto che ha suscitato sdegno e amarezza, soprattutto perché colpisce un simbolo di fratellanza e di dialogo in un momento in cui, anche sul territorio livornese, si moltiplicano presìdi e scioperi a favore della popolazione di Gaza.

Il sindaco di San Vincenzo, Paolo Riccucci, ha espresso parole dure: “Si tratta di un gesto vandalico che condanniamo fermamente. È un atto vergognoso, compiuto non solo contro la bandiera palestinese ma contro una comunità e un territorio che, uniti, hanno espresso chiaramente la loro posizione. La libertà di espressione e i gesti simbolici di pace e fratellanza non devono mai essere oggetto di attacchi o intimidazioni”.

Riccucci ha ribadito che la bandiera verrà ripristinata al più presto sul palo al Marinaio, sottolineando l’impegno dell’amministrazione a difendere i valori di rispetto, dialogo e convivenza: “Non arretriamo di fronte a chi cerca di cancellare simboli di pace. La nostra comunità resta unita e determinata nel promuovere la cultura del rispetto reciproco”.

Il gesto vandalico, che ha indignato cittadini e istituzioni, rafforza la volontà del territorio di continuare a far sentire la propria voce per la pace e contro ogni forma di intimidazione.