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Cronaca

Sciopero del 18 giugno, Coin difende il proprio operato: «Accordi rispettati e rilancio in corso»

Cronaca

17 Giugno 2026

Sciopero del 18 giugno, Coin difende il proprio operato: «Accordi rispettati e rilancio in corso»

Livorno 17 giugno 2026 Sciopero del 18 giugno, Coin difende il proprio operato: «Accordi rispettati e rilancio in corso»

In merito allo sciopero nazionale proclamato dalle Segreterie Nazionali di Filcams CGIL, Fisascat CISL e UILTuCS per il 18 giugno 2026, Coin S.p.A. conferma che sta dando piena applicazione a quanto è stato definito negli accordi siglati ad aprile 2026 con le Organizzazioni sindacali presso il Ministero del Lavoro.

Coin S.p.A. si è da subito attivata per favorire il ricollocamento interno dei propri dipendenti dei negozi in chiusura, rendendo note col massimo della tempestività tutte le posizioni vacanti su base locale e nazionale.

Coin S.p.A. ha inoltre attivato con la Regione Lazio con celerità gli strumenti di Politiche Attive per favorire il ricollocamento esterno del personale di Roma Cola di Rienzo e promuovere percorsi formativi individualizzati, in cui sono già stati coinvolti circa un terzo dei collaboratori in forza presso il punto vendita di Via Cola di Rienzo a Roma.

L’Azienda ribadisce il pieno rispetto delle norme di legge in materia di organizzazione del lavoro, pianificazione oraria e carichi di lavoro, garantendo un presidio adeguato degli spazi di vendita.

Per Coin S.p.A. la salute e la sicurezza degli ambienti di lavoro e dei propri collaboratori sono priorità assolute: come già noto ai sindacati, nel 2025 sono stati effettuati numerosi interventi di manutenzione straordinaria nei negozi e altri sono in programma nel 2026 con cospicui investimenti per ripristino di impianti e interventi strutturali, che coinvolgeranno 24 negozi.

Coin S.p.A. prosegue ed accelera il piano di risanamento, rilancio e trasformazione del proprio modello di business, come dimostrano in maniera concreta i recenti annunci del 3 giugno 2026, relativi alla partnership strategica con Mango e all’aumento di capitale sottoscritto dagli azionisti di 30 milioni di euro. Altre partnership di rilievo verranno concretizzate e rese note nei prossimi mesi, a riprova della rinnovata attrattività dell’insegna.

Coin S.p.A. continua ad avere fiducia che delle corrette relazioni sindacali possano essere ristabilite, e rimane convinta che il dialogo aperto e costruttivo con le parti sociali sia la chiave per gestire al meglio il processo di risanamento e di rilancio dell’azienda.