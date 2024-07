Home

Provincia

Collesalvetti

Sciopero e presidio h24 davanti alla raffineria

Collesalvetti

6 Luglio 2024

Sciopero e presidio h24 davanti alla raffineria

Livorno, 6 luglio 2024 – Sciopero e presidio h24 davanti alla raffineria

A dare la notizia dello sciopero e del presidio di 42 lavoratori davanti alla raffineria è la rsu Fiom SMS Operations Italia. Questa la nota:

“I 42 dipendenti della SMS Operations Italia – azienda specializzata in manutenzioni meccaniche con sede a Rosignano – devono ancora riscuotere due mesi di stipendio: tutto ciò è inaccettabile. A partire dalle ore 8.30 di lunedì 8 luglio i lavoratori metteranno pertanto in atto uno sciopero e un’assemblea permanente.

L’azienda conta complessivamente 42 dipendenti, 18 dei quali lavorano in appalto all’interno della raffineria Eni. E’ proprio per questo motivo che l’assemblea permanente sarà allestita davanti all’ingresso della raffineria: i dipendenti monteranno una tenda e resteranno in presidio 24 ore, giorno e notte.

Lo sciopero e l’assemblea permanente proseguiranno a oltranza, se ce ne fosse bisogno anche per giorni, fino a quando non arriveranno risposte concrete da parte di SMS Operations Italia in relazione alle spettanze di maggio e giugno. Non è concepibile che all’interno della raffineria accadano cose del genere.

In questi giorni i lavoratori della SMS Operations Italia stanno ricevendo molti attestati di solidarietà da parte degli altri operai che lavorano per ditte in appalto all’interno della raffineria.

Apprendiamo inoltre con soddisfazione come sempre per lunedì 8 luglio sia stato proclamato uno sciopero di 3 ore (dalle 8.30 alle 11.30) dei lavoratori delle ditte che lavorano in appalto per la raffineria Eni: un segnale importante di vicinanza.

I dipendenti della SMS Operations Italia meritano rispetto: la loro dignità non può essere calpestata. Per questo motivo i lavoratori lotteranno e perseguiranno tutte le strade necessarie per far valere i propri diritti”.

rsu Fiom SMS Operations Italia

Sciopero e presidio h24 davanti alla raffineria