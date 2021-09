Home

21 Settembre 2021

Scomparso e ritrovato a Montecristo, agli inquirenti: “cercavo il tesoro”

Perugia 21 settembre 2021

Da fonte Ansa, Pecorelli, l’imprenditore scomparso nove mesi fa in Albania e ritrovato al largo dell’isola di Montecristo (Livorno), ha parlato con gli inquirenti di Perugia

Sentito come persona informata sui fatti dalla Procura di Perugia che ha aperto un fascicolo dopo la denuncia presentata dalla compagna dell’uomo in seguito alla sua scomparsa, Pecorelli; avrebbe parlato di un “tesoro” che voleva cercare all’isola di Montecristo (del quale avrebbe avuto anche una sorta di mappa)

in base a quanto risulta all’ANSA, Pecorelli al momento del suo ritrovamento avrebbe avuto con se un piccone, una vaga ed una mappa con dei punti segnati

