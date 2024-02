Home

28 Febbraio 2024

Scuola, Potenti (Lega): Sinistra pensa a identità alias, ma questa è la priorità per gli studenti?

Livorno 28 febbraio 2024 – Scuola, Potenti (Lega): Sinistra pensa a identità alias, ma questa è la priorità per gli studenti?

“Apprendo con un certo stupore che il consiglio provinciale di Livorno ha approvato la mozione per istituire la carriera alias nelle scuole superiori.

Non entro nel merito delle vicende personali degli studenti transgender e non mi permetto di dare giudizi su questo punto.

Credo, però, che di fronte ai numerosi problemi strutturali degli istituti scolastici della provincia di Livorno siano ben altre le priorità da affrontare.

Evidentemente, il sovraffollamento delle classi, la mancanza delle aule e il mancato riscaldamento sono questioni che non vale la pena affrontare perché non garantiscono i titoli dei giornali.

La sinistra locale dimostra ancora una volta la scarsa connessione con la realtà. Inoltre, vigileremo sulle eventuali campagne di sensibilizzazione sul tema previste nella mozione per assicurarci che nelle scuole si lancino messaggi contro l’omofobia ma che non si utilizzino queste iniziative per veicolare messaggi ideologici”.

Lo dichiara in una nota Manfredi Potenti, senatore toscano della Lega.

