9 Febbraio 2025

Secondo incanto immobile Ex Casello Idraulico a Collesalvetti , la Provincia ci riprova a 180mila euro

Asta secondo incanto per vendita immobile Ex Casello Idraulico a Collesalvetti

Scadenza presentazione offerte 17 marzo

La Provincia ha pubblicato un avviso d’asta al secondo incanto per la vendita dell’immobile ex Casello Idraulico sito in località Svolta Biagi a Collesalvetti.

L’asta prevede la valutazione delle offerte al rialzo rispetto al prezzo base pari a 180.000 euro. (vedi prezzo base asta precedente)

La disposizione dirigenziale (n° 252/2025) con l’avviso e i relativi allegati sono consultabili sul sito della Provincia, nella sezione Amministrazione Trasparente al link Bandi di gara/Aste

Le offerte dovranno pervenire alla Provincia entro il 17 marzo 2025, secondo le modalità descritte nell’avviso.

Maggiori informazioni potranno essere richieste al Servizio Patrimonio della Provincia di Livorno al seguente recapito: patrimonio@provincia.livorno. it