Segnalato e ripulito, Aamps porta via tutto da piazza Mazzini

Ambiente

13 Giugno 2025

Livorno 13 giugno 2025

Piazza Mazzini, ripulita l’area dei rifiuti: intervento tempestivo degli operatori AAMPS

Ore 07:00 – Dopo la segnalazione di ieri pomeriggio sullo stato di degrado nell’area dei cassonetti in piazza Mazzini, questa mattina la zona si presentava completamente ripulita, grazie a un intervento tempestivo da parte degli operatori AAMPS.

La foto inviata dall’azienda, scattata alle ore 06:59, mostra il parcheggio e le aiuole liberati da scatoloni, sacchi neri, materiali plastici, vestiti sporchi e ammuffiti, infissi dismessi e sacchi di calcina, che ieri deturpavano il paesaggio urbano e sollevavano preoccupazione tra i residenti.

AAMPS ha confermato che le postazioni di raccolta vengono sottoposte a ben quattro passaggi giornalieri di pulizia, per garantire la massima efficienza nonostante l’inciviltà di chi continua a trasformare le aree pubbliche in discariche abusive. L’azienda sottolinea anche la presenza quotidiana degli Ispettori Ambientali, impegnati non solo a sanzionare i trasgressori, ma anche a sensibilizzare i cittadini sul corretto smaltimento dei rifiuti.

«Gli operatori di AAMPS intervengono con 4 passaggi giornalieri, rimediando agli scempi di certe gpersone», fanno sapere dall’azienda, sottolineando come il lavoro dei dipendenti non sia solo operativo, ma anche educativo verso la cittadinanza.

Il pronto intervento in piazza Mazzini dimostra la prontezza ed efficienza del servizio di igiene urbana, ma anche l’urgenza di una maggiore responsabilità collettiva. Nessuna città può essere pulita senza la collaborazione attiva dei suoi abitanti. Episodi come quello segnalato ieri rendono ancora più evidente quanto sia fondamentale il lavoro quotidiano degli operatori e degli ispettori ambientali.

L’area ieri:

