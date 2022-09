Home

Cronaca

Sen. Manfredi Potenti: “Poco dignitoso festeggiare. Ci sono subito delle priorità da affrontare”

Cronaca

26 Settembre 2022

Sen. Manfredi Potenti: “Poco dignitoso festeggiare. Ci sono subito delle priorità da affrontare”

Infrastrutture, turismo, energia, formazione e sicurezza subito in agenda

Livorno, 26 settembre 2022 – “Sono preoccupato per la situazione che dovremo affrontare. La responsabilità supera la gioia“. Esordisce così il neo-senatore Manfredi Potenti, da noi contattato all’indomani della importante vittoria contro Andrea Marcucci (PD).

“E’ poco dignitoso festeggiare in una situazione congiunturale come questa, dove alle imprese arrivano in questi giorni bollette elettriche da 30mila euro”.

Ci elenca poi quelle che sone le priorità del territorio delle quali farsi carico.

“Bisogna lavorare sullo sviluppo e il completamento delle infrastrutture sia portuali che di terra“:

“Sul fronte Giustizia c’è da agire sulla chiusura della sezione del Tribunale di Portoferraio”;

“Volterra e la Val di Cecina hanno bisogno di una legge speciale che consenta la gestione dell’accresciuto interesse turistico della zona dopo la scoperta del teatro romano”;

“Serve formazione e politiche attive per far incontrare persone e lavoro. Ci sono infatti interi settori industriali che hanno difficoltà a reperire personale”;

“A Pisa, sul piano della sicurezza, c’è una preoccupante riduzione dell’organico che ha portato alla cancellazione di importanti presidi territoriali“;

“La situazione energetica deve essere monitorata e gestita al meglio”.

Il Senatore Potenti ricorda anche che c’è un lavoro di verità da completare, “Quello sul Moby Prince. Siamo rimasti alla relazione del Cetena. E’ stata confermata la motivazione dell’improvviso cambiamento di rotta, ma ora dobbiamo individuare quale nave era coinvolta. Sulla petroliera inoltre stava accadendo qualcosa di strano”

Potenti va ad occupare una pedina importantissima nel panorama politico. Sarà infatti uno dei 120 senatori della maggioranza (il numero preciso è in corso di definizione) e rappresenta quindi lo 0,5 della popolazione nazionale.

Anche se c’è ancora da riscrivere l’organizzazione interna del Senato e delle commissioni, ci spiega che professionalmente sarebbe orientato per la commissione Giustizia, ma non gli dispiacerebbe far parte anche della commissione che si occuperà di Infrastrutture e trasporti. “Mi piacerebbe perché ci sono molte opere da seguire che riguardano i collegamenti toscani”.

Sul fronte ministeriale è interessato a tematiche della Cultura e della Difesa.

Da senatore vorrebbe inoltre farsi ancora promotore di un disegno di legge in materia di sicurezza della navigazione. Nello specifico vorrebbe coprire un vuoto legislativo nella normativa della navigazione.

La sua proposta è di integrare gli articoli 1099 e 1100 (rifiuto di obbedienza a nave da guerra) del codice della Navigazione con dei bis, in modo da consentire anche alle altre polizie e autorità di dare indicazioni alle navi civili (onde evitare il caso Rakete).

Potenti rafforzerà anche la sua struttura di collegamento col territorio, in modo recepire meglio le segnalazioni e le richieste dei cittadini.

“I miei complimenti – conclude – anche a Chiara Tenerini, la quale è riuscita a vincere in un collegio più difficile del mio e che sulla carta era blindato per il centrosinistra“.